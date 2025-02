Człowiek kopie prądem. Jak radzić sobie z elektrostatycznością?

Agnieszka Boreczek

Zjawisko elektrostatycznego rażenia prądem to coś, z czym niemal każdy miał do czynienia przynajmniej kilka razy w swoim życiu. Znasz to? Chwytasz za klamkę drzwi, podajesz komuś rękę albo dotykasz metalowej powierzchni – i nagle czujesz nieprzyjemne ukłucie, jak "przechodził cię prąd". Dlaczego tak się dzieje? Skąd bierze się to zjawisko i jak można je ograniczyć?