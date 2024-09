Afrodyzjaki od wieków fascynują ludzi, stanowiąc element kultury, jak i medycyny. Ich nazwa pochodzi od greckiej bogini miłości, Afrodyty - już to wystarczy, aby domyślić się, jakie jest ich główne przeznaczenie. Afrodyzjaki mają za zadanie pobudzanie zmysłów, wzmacnianie pożądania i doznań.

Niezależnie od tego, czy są to egzotyczne przyprawy, owoce morza, czy inne produkty, afrodyzjaki od dawna stanowią integralną część rytuałów miłosnych, wywołując jednocześnie liczne dyskusje na temat ich rzeczywistej skuteczności.

Co na temat afrodyzjaków ma do powiedzenia nauka?

Co to są afrodyzjaki i czy naprawdę działają?

Afrodyzjaki to różnego rodzaju substancje, co do których panuje przekonanie, że mają wpływ na zwiększenie libido i poprawę czerpania przyjemności z seksu. W sprzedaży znajduje się wiele rozmaitych wyrobów reklamowanych jako afrodyzjaki, ale nie trzeba sięgać po tego typu mieszanki, aby zaznajomić się z tym tematem. Istnieje bowiem ogrom afrodyzjaków naturalnych. Tym mianem określa się m.in. chilli, imbir, kawior, lubczyk, szparagi czy ostrygi.

Jak to z nimi naprawdę jest? Działają czy nie? W różnych kulturach można spotkać się z zaleceniami dotyczącymi spożywania danych produktów w ramach poprawy życia erotycznego, a przekonanie o ich skuteczności przeważa nad sceptycyzmem. Co na ten temat mają do powiedzenia naukowcy?

Zdjęcie Naturalne afrodyzjaki to produkty, których spożycie ma pozytywnie wpływać na libido i sprawność seksualną. / 123RF/PICSEL

Lubczyk, truskawka i ostryga. Naturalne afrodyzjaki pod lupą

Najbardziej powszechnie znanym afrodyzjakiem są ostrygi, podobne właściwości przypisuje się także małżom czy krewetkom, a także innym owocom morza. Ponadto często spotyka się połączenie chilli, czekolady i truskawek - taki deser ma mieć niezwykłe właściwości pobudzające. Uznaniem od wieków cieszy się też lubczyk, który rzekomo ożywia libido mężczyzn i kobiet. Czy te wszystkie produkty faktycznie działają?

- Idealny afrodyzjak wzmacniałby zarówno pragnienie, jak i przyjemność czerpaną z seksu. Wyzwaniem jest to, że te dwie cechy są regulowane przez oddzielne obwody w mózgu — mówi Kent Berridge, profesor psychologii i neuronauki na Uniwersytecie Michigan.

Badania nad naturalnymi afrodyzjakami. Co mówi nauka?

Przegląd badań prowadzonych latami przez różnych naukowców wykazuje, że poza dowodami na zauważalne działanie niektórych substancji narkotycznych pozyskiwanych z naturalnych źródeł, czyli np. maku lekarskiego, liści koki czy konopi indyjskich, nie ma wielu dowodów na to, że produkty spożywcze mogą bezpośrednio oddziaływać na części mózgu odpowiedzialne za pragnienie i odczuwanie przyjemności związanej z seksem.

Ponadto w badaniu opublikowanym na łamach "Sexual Medicine Reviews" naukowcy wykazali, że poszczególne substancje wiążą się z ryzykiem przewyższającym wszelkie korzyści, wskazano tu np. substancję pozyskiwaną z kory drzewa johimbiny czy tzw. hiszpańską muchę, substancję pozyskiwaną od chrząszcza o nazwie pryszczel lekarski. Jeśli chodzi o takie specyfiki, jak korzeń maca czy żeń-szeń, dane są śladowe, jednak odnotowano pewną zależność występującą między ich przyjmowaniem a zwiększonym popędem.

Fakty są jednak takie, że to wciąż słabo zbadany temat. Potrzebne są większe fundusze na badania nad domniemanymi afrodyzjakami, aby przeprowadzić szeroko zakrojone analizy z udziałem dużych grup testowych.