Czy będziemy hodować mięso z nieśmiertelnych komórek macierzystych?

Naukowcy z Tufts University Center for Cellular Agriculture stworzyli specjalne nieśmiertelne komórki macierzyste mięśni bydlęcych (iBSC). Mogą one dzielić się setki razy, jednocześnie mogą bardzo szybko rosnąć.

Nowe odkrycie może pozwolić, zarówno naukowcom, jak i firmom, na tworzenie zupełnie nowych produktów. Jednakże podstawową zaletą wykorzystania nowych komórek jest to, że nie będzie teraz konieczności wielokrotnego pozyskiwania materiału źródłowego, który był pobierany do tej pory w trakcie biopsji zwierząt gospodarskich. Jak zauważają specjaliści, w produkcji laboratoryjnej mięsa konieczne będzie zastosowanie zarówno komórek mięśniowych, jak i tłuszczowych, które cechują się bardzo wysoką zdolnością do podziału i wzrostu.

W standardowych procedurach komórki pozyskiwane są w trakcie biopsji od żywych zwierząt. Komórki te w laboratoriach dzielą się tylko około 50 razy, następnie zaczynają się starzeć i stają się bezużyteczne. Naukowcy podają, że nowy rodzaj "nieśmiertelnych" komórek macierzystych zapewni znaczne większe możliwości w produkcji mięsa, a także pozwoli "wejście na rynek" innych specjalistów, co jednocześnie obniży koszty i zwiększy produkcję.

Jak powiedział dr Andrew Stout z TUCCA: - Zazwyczaj naukowcy musieli przeprowadzać własne izolacje komórek macierzystych od zwierząt, co jest kosztowne i pracochłonne, lub wykorzystywać modelowe linie komórkowe z mniej istotnych gatunków, takich jak komórki mięśni myszy. Korzystając z tych nowych trwałych linii komórkowych bydła, ich badania mogą być bardziej odpowiednie.

Naukowcy podkreślają, że podczas dzielenia się i starzenia się komórek pojawiają się błędy podczas kopiowania lub naprawy DNA - może to skutkować utratą genów i powodować nawet śmierć komórki. Nowy rodzaj komórek został tak zaprojektowany, aby nie tracił żadnych genów, jednocześnie mechanizmy utrzymują ich "młodość", by były zdolne do następnego podziału. Kolejnym krokiem było zmuszenie komórek do stałej produkcji białka, które stymuluje "krytyczny etap podziału". Taki zabieg pomagam im szybciej rosnąć.

Wspomniane "nieśmiertelne komórki" nie są produktem końcowym, który możemy zjeść. Niezbędne jest ich późniejsze różnicowanie w poszczególne "dorosłe" komórki mięśniowe. Warto zauważyć, że komórki macierzyste nie są całkowicie identyczne względem komórek mięśniowych. Jak mówi Stout: - Możliwe, że są wystarczająco dojrzałe, aby odtworzyć smak i konsystencję naturalnego mięsa. To coś, co będziemy musieli dalej badać. Podwajają się w bardzo szybkim tempie, więc mogą potrzebować trochę więcej czasu, aby osiągnąć pełną dojrzałość -. Wyniki badań zostały opublikowane w ACS Synthetic Biology .