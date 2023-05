Ludzie potrafią zgubić dosłownie wszystko, lecz tym razem może chodzić o... kosmitów. Oczywiście rozpatrujemy to jako formę żartu, jednakże ostatnie odkrycie dokonane przez łazik Curiosity może wielu osobom sugerować coś innego.

W trakcie badań powierzchni Czerwonej Planety łazik marsjański zauważył skałę o niezwykłym kształcie. Otóż kamień może przypominać rozłożoną książkę. Została ona nazwana przez naukowców "Terra Firme". Eksperci twierdzą, że powstała ona wskutek osadzania się minerałów w środowisku wodnym, a następnie osiągnęła swoją obecną formę dzięki erozji wietrznej.

Reklama

Jednakże co ciekawe, potencjalni kosmici, którzy zgubili "książkę", mogli być bardzo mali, gdyż skała ma średnicę wynoszącą jedynie 2,5 cm. Zdjęcie dziwnej formacji zostało wykonane 15 kwietnia tego roku (3800 dnia marsjańskiego), lecz dopiero teraz znalezisko stało się sławne. Fotografia powstała przy wykorzystaniu Mars Hand Lens Imager (MAHLI) - jest to specjalny sprzęt umieszczony na robotycznym ramieniu łazika służący głównie do tworzenia mikroskopijnych obrazów gleby i skał.