Czy Księżyc powstał właśnie w ten sposób? Odpowiedzi przynosi misja Chang'e 6

Zastanawialiście się nad tym, jak powstał Księżyc? Teorii jest kilka, ale wiele wskazuje na to, że Srebrny Glob to pozostałość po ogromnej katastrofie na Ziemi, do której doszło kilka mld lat temu. Dowody na to znaleziono w próbkach dostarczonych w ramach misji Chang'e 6. Te potwierdzają także różnice, które Księżyc ma po obu stronach.