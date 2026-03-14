Analiza wykazała, że zarówno bardzo duża liczba dzieci, jak i brak potomstwa, mogą być powiązane z szybszym biologicznym starzeniem się oraz wyższym ryzykiem krótszego życia. Jednocześnie badacze podkreślają, że nie należy traktować tych wyników jako indywidualnej porady zdrowotnej - to raczej statystyczna zależność widoczna w dużej populacji.

Biologia ewolucyjna daje możliwe wyjaśnienie

Naukowcy interpretują wyniki w kontekście tzw. teorii ciała jednorazowego użytku. Zgodnie z nią organizmy mają ograniczone zasoby energii i czasu, które muszą dzielić między reprodukcję a utrzymanie i naprawę organizmu. Jak wyjaśnia biolog Mikaela Hukkanen, większa inwestycja energetyczna w rozmnażanie może oznaczać mniej zasobów przeznaczonych na procesy regeneracyjne organizmu, co w dłuższej perspektywie może to przekładać się na szybsze starzenie.

Analiza bliźniaczek

Badanie objęło aż 14 836 kobiet, które były bliźniaczkami. Taki dobór uczestniczek pozwolił naukowcom w dużym stopniu ograniczyć wpływ różnic genetycznych na wyniki. Dodatkowo u ponad tysiąca uczestniczek analizowano markery biologicznego starzenia się organizmu. Kobiety podzielono na siedem grup, w zależności od liczby dzieci oraz wieku, w którym je urodziły.

Najkorzystniejsze wskaźniki zdrowia i najniższe tempo biologicznego starzenia zaobserwowano u kobiet, które miały przeciętnie od dwóch do trzech dzieci. Istotne było również to, że ciąże pojawiały się w wieku około 24-38 lat. Z kolei gorsze wyniki statystyczne dotyczyły dwóch grup: kobiet bez dzieci oraz tych, które urodziły bardzo dużą liczbę potomstwa - średnio niemal siedmioro.

Zobacz również: Medycyna Młodzi ozdrowieńcy onkologiczni szybciej się starzeją Daniel Górecki

Wyniki nie są instrukcją życiową

Ciekawym elementem badań jest fakt, że teoria ewolucyjna nie wyjaśnia wprost, dlaczego brak dzieci również wiąże się z gorszymi wynikami zdrowotnymi. Naukowcy sugerują, że mogą za to odpowiadać inne czynniki, których badanie nie uwzględniało, jak na przykład wcześniejsze problemy zdrowotne wpływające zarówno na płodność, jak i późniejsze zdrowie. Epigenetyczka Miina Ollikainen podkreśla, że styl życia i decyzje życiowe mogą zostawiać w organizmie biologiczny ślad widoczny na długo przed starością.

Autorzy badania przypominają jednak, że statystyczne zależności nie oznaczają bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego. Na długość życia wpływa wiele czynników, od stylu życia, przez dietę, aż po sytuację społeczną. Dlatego naukowcy podkreślają jednoznacznie - wyniki badań nie powinny skłaniać nikogo do zmiany planów dotyczących posiadania dzieci, to raczej kolejny element układanki w próbie zrozumienia, jak biologia i styl życia wpływają na proces starzenia się człowieka.

