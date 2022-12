Alergia atakuje nie tylko wiosną, kiedy przyroda budzi się do życia i w powietrzu unosi się mnóstwo wywołujących nieprzyjemne objawy pyłków - część osób najbardziej cierpi latem, bo zmaga się z uczuleniem na słońce, a jeszcze inne zimą, kiedy najbardziej dotkliwe staje się... uczulenie na zimno! Tak, uczulenie na zimno, a mówiąc precyzyjniej pokrzywka z zimna, to rzeczywisty problem, który pojawia się u niektórych osób po nagłym ochłodzeniu ciała pod wpływem zmiany temperatury, dotykania zimnych rzeczy, spożycia zimnych pokarmów lub kąpieli w zimnej wodzie.

Uczulenie na zimno - objawy

Jak poznać, że jesteśmy uczuleni na zimno? Lampka ostrzegawcza powinna się zapalić, kiedy pod wpływem nagłego ochłodzenia nasza skóra staje się czerwona i pojawiają się na niej swędzące, a czasem nawet bolesne bąble. Warto wtedy udać się do lekarza, który w celu potwierdzenia diagnozy przeprowadzi wywiad oraz test z kostką lodu, polegający na pozostawieniu jej przez 15 min na skórze przedramienia - jeśli pojawi się pokrzywka, mamy pewność alergii (niestety jej brak nie wyklucza uczulenia, bo u części osób objawy pojawiają się dopiero po schłodzeniu większej część ciała).