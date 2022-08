To nie jest bajka, tylko praca naukowa opublikowana w “Journals of Gerontology Series A". Badacze z uczelni medycznej Baylor School of Medicine w Teksasie odkryli, że suplementacja zaledwie dwóch aminokwasów przynosi efekty niczym eliksir młodości.

Badacze odkryli to już w 2020 roku na myszach. Od tej pory przeprowadzili trzy badania z udziałem ludzi. Ostatnie na 24 starszych i 12 młodych ochotnikach. Badanie jednak było randomizowane i z podwójną ślepą próbą, co zwiększa jego wartość.

Badanym podawano niewielką dawkę glicyny i N-acetylocysteiny. To aminokwasy występujące naturalnie w większości białek. Po 16 tygodniach stwierdzono, że taka suplementacja nieomal czyni cuda.

Obniża ciśnienie, wzmacnia mięśnie, poprawia pamięć i odchudza

Podawanie tych aminokwasów obniża poziom stresu oksydacyjnego, poprawia pracę mitochondriów, działa przeciwzapalnie, zmniejsza insulinooporność oraz zmniejsza objawy starzenia komórkowego. No dobrze, a tak po ludzku?

Przełożyło się to u badanych przyjmujących suplement na: obniżenie ciśnienia krwi, silniejsze mięśnie i większą wydajność podczas ćwiczeń oraz mniejszy obwód w pasie. Odnotowano u nich też szybszy chód (co jest zaskakująco trafnym wskaźnikiem ogólnego stanu zdrowia u osób starszych). Poprawiło również funkcje poznawcze, w tym pamięć, badanych.

Takich zmian nie zaobserwowano u osób, które przyjmowały placebo. Skąd taki efekt dwóch aminokwasów?

Zaskakująco mało wiemy o przyczynach starzenia

Glicyna i cysteina wchodzą w skład ważnego związku chroniącego komórki przed uszkodzeniami - glutationu. Pełni wiele funkcji komórkowych, takich jak usuwanie toksyn. Glutation blokuje też uszkodzenia tkanek przez wolne rodniki i utleniacze. Poza organizmem jest jednak nietrwały.

Badacze przypuszczają, że dobroczynny efekt wynika między innymi z dostarczania aminokwasów niezbędnych do produkcji glutationu. Z wiekiem poziom tego związku spada, a procesy naprawy, które go wykorzystują słabną.

To niezmiernie ciekawe odkrycie, bo mimo wielu dekad badań, zaskakująco mało wiemy o tym, co jest przyczyną starzenia. Nawet jeśli glicyna i N-acetylocysteina nie są cudownym eliksirem młodości, badanie to może wyjaśnić wiele mechanizmów starzenia. Przede wszystkim może pomóc osobom w starszym wieku dłużej zachować zdrowie i prowadzić aktywne życie.

Żeby potwierdzić ten efekt potrzebne będą badania na większej liczbie badanych. Zapewne naukowcy przeprowadzą je niedługo. Na razie powstrzymajmy entuzjazm. Jak wynika z badań, efekt nie jest trwały i poprawa zmniejsza się po zaprzestaniu suplementacji. Nie wiadomo też, czy przyjmowanie tych suplementów przez długi czas jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia.