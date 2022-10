Czy nocny marek może stać się rannym ptaszkiem?

Ilona Dobijańska Nauka

Męczy cię perspektywa wstawania rano do pracy, gdy najlepiej czujesz się i pracujesz wieczorem, a spać chodzisz późno w nocy? Nic dziwnego! Nie wszystko jednak stracone i nie oznacza to, że do końca życia będziesz chodzić niewyspany. Jak sugerują eksperci, ten styl życia da się zmienić.

Zdjęcie Czy nocny marek może stać się rannym ptaszkiem? / Sander Sammy / Unsplash