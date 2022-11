Jaka jest norma dziennego spożycia soli? Poniżej 6 g i tyle mniej więcej znajduje się w płaskiej łyżeczce soli. Jak się jednak okazuje, większość ludzi spożywa średnio około 3 g więcej. Wpływ spożycia nadmiernej ilości soli na układ krążenia oraz serce jest naukowcom znany. Wpadli oni jednak na pomysł, aby zbadać wpływ soli na... odczuwany stres.

By to zrobić, badacze z brytyjskiego Uniwersytetu w Edynburgu karmili myszy dietą o wysokiej zawartości soli - odpowiadającą typowemu spożyciu soli przez ludzi - i monitorowali poziom ich kortykosteronu przez okres od dwóch do ośmiu tygodniu.

Odczuwasz stres? Sprawdź, czy nie spożywasz zbyt wiele soli

"Odkryliśmy, że kiedy spożycie soli wzrosło, poziom spoczynkowy stresu został podkręcony - trochę jak przy użyciu przełącznika ściemniającego, aby podkręcić światło lub głośność w telewizorze - i pozostał w górze tak długo, jak utrzymywano wysokie spożycie soli" mówi doktor Matthew Bailey, współautor badania.

Reklama

Przetestowano również odporność na stres zewnętrzny. Wyniki badań wykazały, że odpowiedź hormonalna na stres była znacznie wyższa, gdy myszy spożywały pokarm bogaty w sól. Nadmierne ilości spożycia soli mogą mieć też długotrwałe, negatywne skutki dla organizmu. Jeśli regularnie jesteśmy zestresowani, zwiększa się ryzyko wystąpienia immunosupresji, otyłości, insulinooporności czy cukrzycy typu 2. Może to także wpływać na naszą higienę snu czy nastrój.

Obniżenie spożycia soli może natomiast zmniejszyć ryzyko wystąpienia zawału serca i udaru mózgu.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie naukowym "Cardiovascular Reasearch". Naukowcy podkreślili w nim, że nadmierne spożycie soli jest niekorzystne dla zdrowia i powinno się przeprowadzić więcej badań, które pozwoliłyby sprawdzić, czy tego rodzaju dieta wpływa na inne odczucia czy zachowania, takie jak lęki czy agresję.