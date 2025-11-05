Czy twój zapach może być bardziej atrakcyjny? Poznaj produkty, które działają
Zapach każdego człowieka jest wyjątkowy i kształtowany przez wiele czynników - od genów i hormonów po dietę oraz higienę. To, co jemy, może powodować zmiany w naszej woni, czyniąc ją atrakcyjniejszą lub wręcz przeciwnie, prowadząc do powstania nieprzyjemnych aromatów. Badania dowodzą, że niektóre pokarmy nie tylko wpływają na zapach skóry czy oddechu, lecz także potrafią sprawić, że jesteśmy lepiej odbierani przez otoczenie.
Spis treści:
- Co wpływa negatywnie na nasz zapach?
- Pokarmy, które mogą poprawić naszą atrakcyjność
Każdy człowiek ma swój spersonalizowany i unikalny zapach, na który składają się różne czynniki, łącznie z żywnością, którą jemy, typem osobowości, genami czy nastrojem.
Duży wpływ na nasz profil zapachowy i to, jak jesteśmy spostrzegani przez innych - również w aspekcie atrakcyjności - ma jedzenie, które spożywamy. Według ekspertów to jelita i skóra odpowiadają za wydzielanie naszego zapachu. Podczas trawienia pokarmu bakterie metabolizują go w naszych jelitach, a gazy, które wtedy powstają, są wydalane z organizmu w ten sam sposób, w jaki do niego trafiają - stąd czasem może pojawić się nieświeży oddech.
Niektóre związki chemiczne pochodzące z pożywienia przechodzą do krwiobiegu, a następnie mogą być wydzielane przez skórę, gdzie reagują z bakteriami i wydzielają zapach.
Warto zaznaczyć, że pot sam w sobie jest cieczą bezwonną - to bakterie rozkładają jego składniki i wytwarzają charakterystyczny zapach.
Ostatnie dekady pokazały, że zapach jest kształtowany przez nasze geny, hormony, zdrowie i higienę
Co wpływa negatywnie na nasz zapach?
Warzywa kapustne, takie jak brokuły, kapusta, brukselka czy kalafior, są z pewnością podstawą zdrowej diety, jednak zawierają związki siarkowe, które po przeniknięciu do krwi i potu mogą dawać zapach podobny do zapachu zgniłych jaj - a kiedy przedostaną się na skórę i wejdą w interakcję z bakteriami, pot może zmienić się w silnie gryzącą ciecz.
Również czosnek i cebula, które często kojarzone są z dobrym zdrowiem - czosnek uważany jest za naturalny antybiotyk - mogą negatywnie wpływać na zapach potu i oddechu. Wszystko przez to, że kiedy są metabolizowane w organizmie człowieka, rozpadają się na niezbyt przyjemnie pachnące związki, takie jak disiarczek diallilu i allilowo-metylosiarczek, które organizm wydala w nieco innym czasie - zarówno tuż po zjedzeniu, jak i po około 30 minutach.
Ryby i produkty bogate w trimetyloaminę, czyli związek o bardzo silnym zapachu, mogą powodować nieprzyjemny zapach ciała. Istnieje rzadkie schorzenie zwane trimetyloaminurią ("syndrom rybiego zapachu"), w którym organizm nie przetwarza tego związku w związek bezwonny i w rezultacie człowiek pachnie zgniłą rybą.
Według badania z 2006 roku mężczyźni, którzy żywili się dietą bezmięsną, pachnieli lepiej niż uczestnicy z dietą mięsną. Havlíček, autor, nie tego się spodziewał, ponieważ mięso było uważane za ważny element ludzkiej diety w całej ewolucji.
Przy regularnym stosowaniu alkoholu może on prowadzić do wydzielania przez skórę i pot aldehydu octowego, który ma charakterystyczny nieprzyjemny zapach. Kofeina zaś, zawarta w kawie, herbacie czy napojach energetycznych, może stymulować gruczoły apokrynowe, zwiększając produkcję potu, stwarzając środowisko przyjazne dla rozwoju bakterii - co prowadzi do silniejszego zapachu ciała. Nie ma jednak badań, które potwierdzałyby, że kofeina sama w sobie wpływa na naszą woń.
Pojawia się obserwacja, że diety wysokowęglowodanowe mogą być skorelowane z mniej atrakcyjnym zapachem potu.
Pokarmy, które mogą poprawić naszą atrakcyjność
Badania sugerują, że czosnek, szczególnie spożywany w ilości większej niż zwykle, może podnosić atrakcyjność mężczyzny. Zapach z ust co prawda odstrasza, ale pot pod pachami często bywa atrakcyjny dla kobiet. Przeprowadzono nawet badanie, w którym poproszono 42 mężczyzn o noszenie przez 12 godzin wkładek pod pachy, zbierające ich pot. Uczestnicy mieli zróżnicowaną dietę, niektórzy jedli niewielką ilość czosnku, a inni większą. Następnie 82 kobiety oceniły zapach pobrany z wkładek, sugerując się swoimi odczuciami. Okazało się, że zapach tych, którzy jedli dużo czosnku, był postrzegany jako uwodzicielski.
Zielona herbata zawiera polifenole o właściwościach antybakteryjnych, które mogą ograniczyć nieprzyjemny zapach wydzielany przez bakterie skóry i jamy ustnej. Tak samo mięta może poprawić naszą woń, zwłaszcza jeśli jest regularnie spożywana.
Osoby, które jedzą więcej warzyw i owoców niż przeciętnie, są oceniane jako pachnące bardziej "owocowo, kwiatowo i słodko". To kolejny powód dla zdrowego odżywienia się.
Havlíček przeprowadził także drugi eksperyment, który wykazał, że poszczenie (np. przez 48 godzin) może prowadzić do bardziej atrakcyjnego zapachu potu u kobiet. Autorzy byli zaskoczeni tym wynikiem.