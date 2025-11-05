Spis treści: Co wpływa negatywnie na nasz zapach? Pokarmy, które mogą poprawić naszą atrakcyjność

Każdy człowiek ma swój spersonalizowany i unikalny zapach, na który składają się różne czynniki, łącznie z żywnością, którą jemy, typem osobowości, genami czy nastrojem.

Duży wpływ na nasz profil zapachowy i to, jak jesteśmy spostrzegani przez innych - również w aspekcie atrakcyjności - ma jedzenie, które spożywamy. Według ekspertów to jelita i skóra odpowiadają za wydzielanie naszego zapachu. Podczas trawienia pokarmu bakterie metabolizują go w naszych jelitach, a gazy, które wtedy powstają, są wydalane z organizmu w ten sam sposób, w jaki do niego trafiają - stąd czasem może pojawić się nieświeży oddech.

Niektóre związki chemiczne pochodzące z pożywienia przechodzą do krwiobiegu, a następnie mogą być wydzielane przez skórę, gdzie reagują z bakteriami i wydzielają zapach.

Warto zaznaczyć, że pot sam w sobie jest cieczą bezwonną - to bakterie rozkładają jego składniki i wytwarzają charakterystyczny zapach.

Ostatnie dekady pokazały, że zapach jest kształtowany przez nasze geny, hormony, zdrowie i higienę

Co wpływa negatywnie na nasz zapach?

Warzywa kapustne, takie jak brokuły, kapusta, brukselka czy kalafior, są z pewnością podstawą zdrowej diety, jednak zawierają związki siarkowe, które po przeniknięciu do krwi i potu mogą dawać zapach podobny do zapachu zgniłych jaj - a kiedy przedostaną się na skórę i wejdą w interakcję z bakteriami, pot może zmienić się w silnie gryzącą ciecz.

Również czosnek i cebula, które często kojarzone są z dobrym zdrowiem - czosnek uważany jest za naturalny antybiotyk - mogą negatywnie wpływać na zapach potu i oddechu. Wszystko przez to, że kiedy są metabolizowane w organizmie człowieka, rozpadają się na niezbyt przyjemnie pachnące związki, takie jak disiarczek diallilu i allilowo-metylosiarczek, które organizm wydala w nieco innym czasie - zarówno tuż po zjedzeniu, jak i po około 30 minutach.

Ryby i produkty bogate w trimetyloaminę, czyli związek o bardzo silnym zapachu, mogą powodować nieprzyjemny zapach ciała. Istnieje rzadkie schorzenie zwane trimetyloaminurią ("syndrom rybiego zapachu"), w którym organizm nie przetwarza tego związku w związek bezwonny i w rezultacie człowiek pachnie zgniłą rybą.

Zdrowe danie z ryby może spowodować, że będziemy cuchnąć. 123RF/PICSEL

Według badania z 2006 roku mężczyźni, którzy żywili się dietą bezmięsną, pachnieli lepiej niż uczestnicy z dietą mięsną. Havlíček, autor, nie tego się spodziewał, ponieważ mięso było uważane za ważny element ludzkiej diety w całej ewolucji.

Przy regularnym stosowaniu alkoholu może on prowadzić do wydzielania przez skórę i pot aldehydu octowego, który ma charakterystyczny nieprzyjemny zapach. Kofeina zaś, zawarta w kawie, herbacie czy napojach energetycznych, może stymulować gruczoły apokrynowe, zwiększając produkcję potu, stwarzając środowisko przyjazne dla rozwoju bakterii - co prowadzi do silniejszego zapachu ciała. Nie ma jednak badań, które potwierdzałyby, że kofeina sama w sobie wpływa na naszą woń.

Pojawia się obserwacja, że diety wysokowęglowodanowe mogą być skorelowane z mniej atrakcyjnym zapachem potu.

Pokarmy, które mogą poprawić naszą atrakcyjność

Badania sugerują, że czosnek, szczególnie spożywany w ilości większej niż zwykle, może podnosić atrakcyjność mężczyzny. Zapach z ust co prawda odstrasza, ale pot pod pachami często bywa atrakcyjny dla kobiet. Przeprowadzono nawet badanie, w którym poproszono 42 mężczyzn o noszenie przez 12 godzin wkładek pod pachy, zbierające ich pot. Uczestnicy mieli zróżnicowaną dietę, niektórzy jedli niewielką ilość czosnku, a inni większą. Następnie 82 kobiety oceniły zapach pobrany z wkładek, sugerując się swoimi odczuciami. Okazało się, że zapach tych, którzy jedli dużo czosnku, był postrzegany jako uwodzicielski.

Zielona herbata zawiera polifenole o właściwościach antybakteryjnych, które mogą ograniczyć nieprzyjemny zapach wydzielany przez bakterie skóry i jamy ustnej. Tak samo mięta może poprawić naszą woń, zwłaszcza jeśli jest regularnie spożywana.

Osoby, które jedzą więcej warzyw i owoców niż przeciętnie, są oceniane jako pachnące bardziej "owocowo, kwiatowo i słodko". To kolejny powód dla zdrowego odżywienia się.

Havlíček przeprowadził także drugi eksperyment, który wykazał, że poszczenie (np. przez 48 godzin) może prowadzić do bardziej atrakcyjnego zapachu potu u kobiet. Autorzy byli zaskoczeni tym wynikiem.

