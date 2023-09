Niebieskie światło budzi astronautów do pracy

W kosmosie rytmy te są zniekształcone, co oznacza, że astronauci mogą cierpieć na bezsenność oraz niewystarczający i przerywany sen. To właśnie dlatego podczas swojej misji o nazwie Huginn, astronauta ESA Andreas Mogensen przeprowadzi dwa eksperymenty skupiające się na spaniu w kosmosie.

Jeden z nich wykorzystuje specjalną lampę, opracowaną przez firmę SAGA Space Architects z Kopenhagi z myślą o wspieraniu rytmu dobowego astronautów w kosmosie.

Wieczorem, kiedy Mogensen chce spać, światło zmienia się na czerwone, symulując przyjemny zachód słońca. Rano lampa zmienia zaś kolor na niebieski, sygnalizując wschód słońca w jasny pogodny dzień.



Jak się okazuje, to działa... wiecie już, dlaczego mówi się, że smartfon przed snem to najgorsze, co można sobie zafundować?

Powiedziano ci kiedyś, żebyś nie spoglądał na telefon przed snem? Dzieje się tak, ponieważ niebieskie światło wpływa na twój rytm dobowy - naturalną reakcję na zmiany światła dziennego czytamy w poście Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).