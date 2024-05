Dał się zamrozić. Liczy, że kiedyś medycyna przywróci go do życia

Bohater zostaje zamrożony, a po wielu latach budzi się w najlepszej formie życia i spieszy ratować ludzkość - to koncepcja dobrze znana z filmów sci-fi, ale czy możliwa w rzeczywistości? Pewien 80-letni mieszkaniec Sydney postanowił to sprawdzić i to w wersji najtrudniejszej do realizacji, a mianowicie mężczyzna zmarł w połowie maja, więc w jego przypadku mówimy nie o zachowaniu funkcji życiowych, ale ich przywróceniu.

Mamy tu do czynienia z krioniką, czyli techniką głębokiego ochładzania ciała i przechowywania w temperaturze ciekłego azotu (-196 °C), która zatrzymuje wszelkie reakcje chemiczne (ten stan nazywa się kriostazą), z intencją przywrócenia do życia w przyszłości. Zwolennicy tej koncepcji są zdania, że medycyna może w końcu rozwinąć się wystarczająco, żeby przywrócić do życia osoby, których obecnie nie jest w stanie przy nim utrzymać.



Z radością ogłaszamy nasze pierwsze udane zawieszenie krioniczne u Pacjenta 1! Dziękujemy naszemu niesamowitemu zespołowi i partnerom za ich szybkie i oddane wysiłki. To ważny kamień milowy dla Southern Cryonics pisze firma w poście na X.

Krioprezerwacja to skomplikowany proces

80-latek jest pierwszym pacjentem australijskiego Southern Cryonics, która dokładnie wyjaśniła, jak wyglądał proces krioprezerwacji "Pacjenta 1". Jak dowiadujemy się z oficjalnego oświadczenia, zaraz po śmierci ciało zostało zapakowane w lód i przeniesione z chłodni szpitalnej do domu pogrzebowego, a po wstępnych przygotowaniach przetransportowane do placówki firmy w Holbrook.