W celu wytworzenia komórek pobiera się krew od zdrowego dawcy, a następnie komórki poddaje się modyfikacjom w celu uwolnienia przeciwciał skierowanych przeciwko nowotworowi i substancji chemicznych stymulujących układ odpornościowy, zanim zostaną wstrzyknięte pacjentowi z nowotworem kości. Ta nowa platforma dostarczania leczenia nosi nazwę OPS-gamma-delta T.

Obecne immunoterapie, takie jak komórki CAR-T, wykorzystują własne komórki odpornościowe pacjenta i konstruują je tak, aby poprawić ich właściwości przeciwnowotworowe. Jest to jednak kosztowne i czasochłonne, więc podczas czekania choroba pacjenta może się pogorszyć. Co więcej, chociaż jest to skuteczna metoda leczenia białaczki, stwierdzono, że jest mniej skuteczna w przypadku nowotworów litych komentuje główny autor badania, dr Jonathan Fisher z Instytutu Zdrowia Dziecka UCL Great Ormond Street i UCLH.

OPS-gamma-delta T to przełom leczenia guzów litych

Alternatywą jest jego zdaniem zastosowanie "gotowej" terapii wykonanej z komórek odpornościowych zdrowego dawcy, a naukowcy przetestowali już tę metodę leczenia na mysich modelach raka kości i odkryli, że komórki T OPS-gamma-delta były skuteczniejsze w kontrolowaniu wzrostu kostniakomięsaka niż konwencjonalna immunoterapia. A najskuteczniej działały w połączeniu z lekiem uwrażliwiającym kości, który wcześniej stosowano samodzielnie w celu wzmocnienia słabych kości u pacjentów chorych na raka.

Badanie wykazało, że leczenie to zapobiegło rozwojowi guzów u myszy, które je otrzymały, a trzy miesiące później pozostawiło je zdrowe. To niezwykłe odkrycie, dające nadzieję wielu chorującym pacjentom, bo rak, który zaczyna się w kościach lub rozprzestrzenia się do kości, jest tak trudny do leczenia, że jest główną przyczyną zgonów spowodowanych nowotworem.

Tysiące ludzi ma raka, który rozprzestrzenia się do kości. Obecnie niewiele można zrobić, aby wyleczyć tych pacjentów. Jest to jednak ekscytujący krok naprzód w poszukiwaniu potencjalnego nowego leczenia. Mamy nadzieję, że to leczenie będzie skuteczne nie tylko w przypadku kostniakomięsaka, ale także innych nowotworów u dorosłych podsumowują badacze.