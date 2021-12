W ostatnich tygodniach na świecie odnotowujemy drastyczne wzrosty zachorowań na COVID-19, także w Polsce. 29 grudnia odnotowano rekordowe ponad 1,6 mln przypadków infekcji SARS-CoV-2 na świecie, a to prawdopodobnie nie koniec. W Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech i Hiszpanii wciąż dominuje wariant Delta, ale odnotowuje się coraz więcej przypadków infekcji Omikrona.

Możliwe jest występowanie dwóch wariantów SARS-CoV-2 na tym samym obszarze. Możliwe jest także jednoczesne zarażenie dwoma szczepami - Deltą i Omikronem. Tym właśnie jest Delmikron - nie jest nowym wariantem SARS-CoV-2, a kombinacją już istniejących. COVID-19 wywołane przez Delmikron ma cechy zarówno Delty, jak i Omikrona. Czy Delmikrona trzeba się bać?



Czym jest Delmikron?

Pierwsze przypadki wariantu B.1.1.529. odnotowano w Republice Południowej Afryki 25 listopada - po dokładnych analizach WHO nadała mu nazwę Omikron. Z kolei Pierwsze przypadki Delmikrona wystąpiły w Indiach, ale teraz mogą pojawić się na całym świeci. Według dr Shashanka Joshiego, członka grupy zadaniowej ds. COVID-19 w stanie Maharashtra, Delmikron jest bliźniaczym wariantem Delty i Omikrona. Docelowo doprowadzi do drastycznego wzrostu liczby przypadków COVID-19 w USA i Europie, kiedy Omikron już dotrze do poszczególnych krajów.



Omikron systematycznie będzie wypierał Deltę na świecie, ale zanim do tego dojdzie, będzie okres przejściowy, w którym oba warianty będą koegzystować. Okres ten będzie szczególnie niebezpieczny, bo niektórzy mogą zarazić się obiema wariantami jednocześnie, a mówiąc dokładniej - mieszanką SARS-CoV-2 składającą się zarówno z wirionów Delty, jak i Omikrona.



Zarówno objawy zarażenia wariantem Omikron, jak i Delta są podobne i na początkowym etapie, bez testów diagnostycznych, nie sposób ich odróżnić. Podobnie jest z Delmikronem - symptomy stanowią kombinację objawów Delty i Omikrona, czyli praktycznie pełną paletę możliwego złego samopoczucia. Od kataru, przez ból gardła i głowy, po wysoką temperaturę oraz trudności z oddychaniem. Wciąż specyficznym objawem infekcji SARS-CoV-2 (niezależnie od wariantu) pozostaje utrata lub zmiana smaku oraz zapachu.



Połączenie różnych wariantów SARS-CoV-2 nie jest niczym nowym, jest naturalną konsekwencją wypierania "słabszych" szczepów wirusa przez silniejsze. W przeszłości odnotowano jednoczesne przypadki infekcji wariantami Alfa i Beta, a także Alfa i wariantem kalifornijskim (B.1.429).