Dlaczego nie możemy pić słonej wody?

Karol Kubak Nauka

Woda pokrywa 71 proc. powierzchni naszej planety, ale tylko 3,5 proc. stanowi woda słodka. Choć jest substancją niezbędną dla naszego życia, to ponad 96 proc. jej zasobów nie nadaje się do picia. Wody mórz i oceanów na całej planecie zawierają tak dużo soli, że nie tylko nie ugasi pragnienia, ale może doprowadzić do odwodnienia

Wodą morską nie jesteśmy w stanie ugasić pragnienia, a jedynie możemy doprowadzić do odwodnienia organizmu /Pixabay.com