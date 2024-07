Dlaczego pterozaury latały? Naukowcy rozszyfrowali zagadkę

Pterozaury były pierwszy kręgowcami, które były zdolne do lotu. Wzbiły się w powietrze na długo przed ptakami czy nietoperzami. Dlaczego gady latały i jak to stało się możliwe? Naukowcy szukali odpowiedzi na to pytanie od dawna i nowe informacje na ten temat ustaliła paleontolog Natalia Jagielska.

Zdjęcie Dlaczego pterozaury latały? Naukowcy rozszyfrowali zagadkę. / mrganso / Pixabay.com