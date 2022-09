Znalezienie sposobu na wydłużenie życia jest jedną z tych dziedzin badań, która najmocniej rozpala wyobraźnię. Dzięki nowym badaniom może to nastąpić znacznie szybciej, niż się nam wydaje i to ze znacznie lepszymi efektami niż się spodziewamy. Według eksperymentów naukowców z Uniwersytetu w Buffalo ludzkość może całkowicie zmienić postrzeganie badań nad wydłużeniem ludzkiego życia.

Próba reinstalacji organizmu

Badania polegały nad zbadaniem uskutecznienia procesu cofania starzenia się komórek, coś, co jest już znane od dawna.

Starzenie się organizmu to nic innego jak sytuacja, gdzie komórka nie jest w stanie się już naprawić lub podzielić. Z wiekiem liczba takich "wadliwych" komórek kumuluje się, przez co organizm zatraca umiejętność regeneracji.

Dotychczasowe badania nad wydłużeniem życia polegały na próbach przywrócenia komórki do wcześniejszych stanów przypominające komórki macierzyste. Coś jak resetowanie komputera i reinstalacji systemu operacyjnego. Na komórkach w organizmie jest to jednak bardzo trudne.

Naukowcy z Uniwersytetu w Buffalo postanowili jednak poszukać innej drogi na znalezienie sposobu "cofania" komórek w czasie. Zamiast samemu się nad tym głowić, postanowili zobaczyć czy produkty uboczne starzenia nie dadzą na to odpowiedzi.

Nowy sposób na długowieczność

Rozwiązanie okazało się strzałem w dziesiątkę. Nowe badania dowiodły bowiem, że w walce z procesem starzenia się komórki naszym sojusznikiem może być...starzenie się komórki.

Wtedy bowiem komórki wydzielają dużą ilość białka zwanego NANOG. Odkryto go w tamtym roku i już wtedy uznano, że może być kluczem do wydłużenia życia. Białko to w wyniku nadmiernego zwiększenia aktywności poprawia niektóre efekty starzenia się komórki.



Zespół badaczy chcąc poznać dokładniej NANOG postanowił zbadać jego działanie na starzejącej się myszy. Po sztucznym pobudzeniu nadmiernej aktywności białko charakteryzowało się szczególnie silnym działaniem w mięśniach szkieletowych, stanowiących ok. 45% masy ciała.

W mięśniach szkieletowych badanej myszy NANOG znacząco zwiększył liczbę macierzystych komórek, nawet pomimo jej wieku. Dało to potwierdzenie możliwego odwrócenia starzenia się komórek, a co za tym idzie, cofnięcia starzenia się samego organizmu.

Plany wykorzystania wiedzy i jej udoskonalenia

Wyniki badań opublikowano w piśmie Science Advances. Badacze wiążą z nimi wielkie nadzieje co do opracowania efektywnego sposobu leczenia chorób wieku starczego.

- Ta praca może pomóc stworzyć nowe zabiegi lub terapie, które pomogą odwrócić starzenie komórek i pomóc wielu osobom cierpiącym na zaburzenia związane z wiekiem — autor badań w rozmowie dla biura prasowego Uniwersytetu w Buffalo, Stelios T. Andreadis.

Do tego jednak będą potrzebne dalsze badania. Według obecnej wiedzy NANOG nie może produkować komórek macierzystych w nieskończoność. Zwiększanie jego aktywności działa tylko od 20 do 25 dni.

Naukowcy są jednak zdeterminowani. Znajdując nowy sposób, na cofnięcie procesu starzenia pokazują, że w naszych ciałach gdzieś faktycznie znajdują się drogi na osiągnięcie długowieczności. A znaleźć je jest łatwiej, niż może nam się wydawać.