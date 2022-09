Takich wyników ankiety wśród najlepszych informatyków świata nikt się nie spodziewał.

Naukowcy zajmujący się tzw. sztuczną inteligencją znaną po skrótem AI (ang. artificial intelligence) zostali zapytani, jaki będzie miała wpływ na świat. W ankiecie mogli wziąć udział tylko najlepsi, którzy byli współautorami co najmniej dwóch publikacji naukowych o sztucznej inteligencji (AI) i tzw. sztucznej ogólnej inteligencji (AGI) w ostatnich trzech latach.

Można się było spodziewać, że wszyscy udzielą odpowiedzi znanych z mediów, że "sztuczna inteligencja pomoże, zwiększy możliwości, rozwiąże wiele problemów", ale okazało się, że eksperci czują niepokój.

To się może źle skończyć dla ludzkości

Pomysłodawcy ankiety przecierali ze zdumienia oczy, kiedy uzyskali podsumowanie wyników. Już odpowiedzi na pierwsze pytanie wzbudziły emocje. Aż trzech na czterech naukowców uważa, że sztuczna inteligencja doprowadzi do "rewolucyjnych zmian społecznych", czyli tak naprawdę wysokiego bezrobocia. Zastąpi bowiem wielu wykwalifikowanych pracowników, którzy nagle przestaną być potrzebni.



73 procent respondentów zgadza się, że automatyzacja pracy za pomocą sztucznej inteligencji może prawdopodobnie doprowadzić do rewolucyjnych zmian społecznych w tym stuleciu, co najmniej na skalę rewolucji przemysłowej. Fragment oficjalnego komentarza pomysłodawców ankiety o sztucznej inteligencji

Zdjęcie Specjaliści od sztucznej inteligencji uważają, że powinna być po ścisłą kontrolą ludzi, bo może się wymknąć spod kontroli / East News

Ale prawdziwą grozą powiało wtedy, kiedy spłynęły wyniki odpowiedzi na inny punkt ankiety. Na pytanie "czy uważasz, że sztuczna inteligencja może doprowadzić w tym stuleciu do całkowitej zagłady i wojny nuklearnej" twierdząco odpowiedziało 36 procent respondentów. To oznacza, że co trzeci boi się tego, że sztuczna inteligencja może się wymknąć spod kontroli, choć ten wynik i tak jest niedoszacowany.

Wielu naukowców i programistów zarzucało nam, że w pytaniu było sformułowanie "totalna zagłada". Gdyby było tylko "zagłada", to odsetek odpowiedzi twierdzących byłby jeszcze wyższy Fragment oficjalnego komentarza pomysłodawców ankiety o sztucznej inteligencji

Scenariusz wojny z użyciem ładunków atomowych wywołanej przez "AI" został bardzo efektownie przedstawiony w legendarnej serii filmów "Terminator". Niektórzy naukowcy w e-mailach przesłanych organizatorom ankiety mieli pretensje, że pytanie było sformułowane zbyt ostro, a niektórzy z uczestników mogli się zasugerować kultowym dziełem Jamesa Camerona.



Naukowcy odpowiadający na pytania ankiety dotyczącej sztucznej inteligencji dostrzegali także jej pozytywny wpływ na nasze życie. 89 procent przyznało, że dostrzega w niej ogromy potencjał w poprawianiu poziomu życia.

74 procent jest zdania, że sektor prywatny ma zbyt duży wpływ na badania związane ze sztuczną inteligencją. Z kolei 60 procent jest zaniepokojonych tzw. śladem węglowym dużych modeli AI czyli tym, jak dużo energii elektrycznej zużywają komputery używane przez naukowców.

Wśród osób komentujących wyniki ankiety w mediach społecznościowych pojawiły się opinie, że być może wpływ na zdanie respondentów miała wojna w Ukrainie. Tam coraz większe znaczenie mają statki bezzałogowe w postaci bojowych dronów.

Coraz częściej wojskowi mówią, że przyszłością wojen będą autonomiczne pojazdy wyposażone właśnie w moduły sztucznej inteligencji, które będą same podejmowały decyzję, co zaatakować. Nikt nie może wykluczyć, że kiedyś zwrócą się przeciwko twórcom, a wtedy scenariusz znany z filmu "Terminator" mógłby okazać się proroczy.