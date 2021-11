Dziecko z ogonem urodziło się w Brazylii. To jeden z 40 przypadków na świecie

Jakub Zygmunt Nauka

Lekarzom w Brazylii udało się z powodzeniem usunąć 12-centymetrowy ogon, z jakim urodziło się dziecko. To był jeden z zaledwie 40 przypadków odnotowanych na świecie. Naukowcy opisali go na łamach czasopisma naukowego Journal of Pediatric Surgery Case Reports.

Zdjęcie Przypadek dziecka z ogonem w Brazylii był zaledwie jednym z 40 odnotowanych na świecie / 123RF/PICSEL