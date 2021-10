Egzoplaneta WASP-76b to prawdziwe piekło

Międzynarodowy zespół naukowców z Uniwersytetu Cornella, Uniwersytetu w Toronto oraz Uniwersytetu w Belfaście, odkryli jony wapnia na WASP-76. Udało się je namierzyć dzięki danym widmowym o wysokiej rozdzielczości uzyskanym z obserwatorium Gemini North na Hawajach.

Emily Deibert, szefowa zespołu z Uniwersytetu w Toronto, powiedziała, że na planecie jest dużo wapnia, co jest cechą charakterystyczną planety. Jej zdaniem, uzyskana sygnatura widmowa sugeruje, że temperatura na powierzchni planety jest znacznie wyższa niż naukowcom się wydawało do tej pory.



WASP-76b to egzoplaneta, która okrąża gwiazdę typu F i można ją znaleźć w gwiazdozbiorze Ryb. Planetę cechuje obrót synchroniczny, co znaczy, że jest stale zwrócona w stronę gwiazdy jedną stroną. To dlatego, że okres obrotu planety wokół własnej osi jest równy okresowi obiegu wokół drugiego ciała. Dlatego po jednej stronie WASP-76b cały czas panuje noc, a po drugiej dzień. Różnice temperatur są gigantyczne.



Po stronie dziennej WASP-76b panują temperatury rzędu 2425oC, a po stronie nocnej ok. 1300oC. Naukowcom udało się oddzielić sygnał planety od światła gwiazdy i w ten sposób dostrzeżono linie spektralne wapnia.

