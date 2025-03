LTT 9779 b to świat odkryty w 2020 r. Planeta ma już oficjalną nazwę i jest nią Cuancoá. Egzoplaneta jest ultragorącym neptunem, który orbituje bardzo blisko własnej gwiazdy (Uúba). Jest to bardzo wyjątkowy obiekt, który dla astronomów stanowi świetne miejsce do prowadzenia badań.