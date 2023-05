Naukowcy z Birmingham postanowili wykorzystać unikalny ośrodek badawczy położony w najgłębszej kopalni w Wielkiej Brytanii. Znajdujące się na głębokości 1,1 km Boulby Underground Laboratory zajmuje się fizyką cząstek stałych.

Warunki pod ziemią, jak na Księżycu lub Marsie

Projekt Bio-SPHERE wykorzysta sieć tuneli o łącznej kubaturze 3 tysięcy metrów sześciennych, które przechodzą przez złoża soli kamiennej sprzed 250 milionów lat. To pozostałość po dawnym Morzu Cechsztyńskim. Morzu, które obejmowało swoim zasięgiem również część współczesnej Polski, tyle że wówczas obszar ten był w okolicy Zwrotnika Raka. Właśnie temu morzu zawdzięczamy krajowe zasoby soli, miedzi, srebra, a nawet ropy i gazu. Było to w okresie geologicznym, który nazywał się perm, w erze paleozoicznej.

Wracając do brytyjskiego eksperymentu, naukowcy uznali, że specyficzne środowisko pozwoli odtworzyć warunki, jakich doświadczaliby ludzie pracujący w podobnych jaskiniach na Księżycu i Marsie. Chodzi o oddalenie, ograniczony dostęp do nowych materiałów i wyzwania związane z przemieszczaniem ciężkiego sprzętu.

Zdjęcie Tak mogliby mieszkać ludzie na Księżycu / Iordachescu, A. i in., Space habitats..., npj Microgravity 9, 23 (2023) / materiał zewnętrzny

Zdjęcie Tak mogliby mieszkać ludzie na Marsie, tunele dawniej wypełnione były magmą, pozostały puste korytarze / Iordachescu, A. i in., Space habitats..., npj Microgravity 9, 23 (2023) / materiał zewnętrzny

To również okazja, by sprawdzić dzięki wyjątkowo niskiemu promieniowaniu, jakie zapewnia ta głębokość, jak skutecznie podziemne siedliska będą mogły być chronione przed promieniowaniem kosmicznym oraz innymi zagrożeniami, jak fragmenty meteorytów.

Pierwszy obiekt w ramach projektu Bio-SPHERE (Biomedical Sub-surface Pod for Habitability and Extreme-environments Research in Expeditions) zaprojektowany jest w szczególności do testowania procedur biomedycznych potrzebnych do przygotowania materiałów do leczenia uszkodzeń tkanek.

To kolejny projekt o nazwie "Biosfera". Pierwszy był porażką

Tym razem naukowcy chcą odwzorować kosmiczne warunki na Ziemi. Podobną nazwę miał inny projekt. Amerykański eksperyment Biosfera 2 rozpoczął się w 1991 roku. Jego zadaniem było odtworzenie warunków ziemskich w zamkniętej przestrzeni. Ciężko w kilku słowach opisać, co wówczas poszło nie tak, łatwiej jednym słowem - wszystko. O nieudanym eksperymencie pisaliśmy w ubiegłym roku (warto przeczytać cały raport o najdziwniejszych eksperymentach świata).

Oby tym razem efekt był zadowalający i rzeczywiście pomógł w przyszłej eksploracji kosmosu.

