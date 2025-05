Badacze przeanalizowali więc dane z amerykańskiego badania populacyjnego NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) obejmującego nawyki żywieniowe, styl życia i szczegółowe pomiary ciała, koncentrując się na osobach, które miały zmierzony zarówno BMI, jak i procent tkanki tłuszczowej oraz obwód talii .

Wyniki? Ponad 98% osób sklasyfikowanych jako otyłe na podstawie BMI spełniało również kryteria otyłości na podstawie tłuszczu w ciele lub obwodu talii. Autorzy badania zauważają, że choć BMI nie jest idealne, zwłaszcza w przypadku specyficznych grup, jak sportowcy z wysoką masą mięśniową, to są one rzadkimi wyjątkami.

W styczniu 2025 roku grupa ekspertów ds. medycyny otyłości wezwała do gruntownej zmiany podejścia: sugerowali oni, by nie polegać wyłącznie na BMI, ale zamiast tego stosować dwa niezależne pomiary (jednym może być BMI) lub bezpośredni pomiar tkanki tłuszczowej. Co więcej, postulowali o rozróżnienie pomiędzy "otyłością przedkliniczną" i "otyłością kliniczną" w zależności od tego, czy nadmiar tłuszczu powoduje już komplikacje zdrowotne.