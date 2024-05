Eksperymentalna szczepionka przeciw HIV działa! Wyzwala silne przeciwciała

Dwa podstawowe założenia działającej szczepionki to skuteczność wytwarzania przeciwciał do neutralizowania intruzów oraz bezpieczeństwo przyjmowania, czyli minimalna ilość skutków ubocznych i reakcji niepożądanych. Jak dowiadujemy się z nowego badania opublikowanego na łamach Cell, nowy kandydat na szczepionkę przeciw HIV celująco zdaje egzamin z pierwszego, a przy drugim naukowcy poczynili znaczące postępy. Autorzy przeformułowali szczepionkę w celu poprawy jej bezpieczeństwa w przyszłych badaniach, a najnowsze wyniki pokazują, że skutecznie wytwarza ona przeciwciała o szerokim spektrum neutralizacji.



Przeciwciała neutralizujące (bnAbs) skierowane przeciwko wirusowi HIV wykryto na początku lat 90. XX wieku u niektórych osób zakażonych wirusem HIV, w szczytowym okresie epidemii HIV/AIDS. I chociaż ich potencjał stał się natychmiast oczywisty: bnAbs potrafią rozpoznać i zneutralizować wiele szczepów wirusa HIV, genetycznie zróżnicowanego, zmiennokształtnego wirusa, który modyfikuje swoją zewnętrzną powłokę, aby uniknąć wykrycia przez układ odpornościowy, to pomimo prawie czterdziestu lat badań szczepionka zdolna do wytwarzania bnAbs u ludzi pozostaje nieuchwytna.

Czy w końcu pojawi się skuteczna szczepionka?

Wszystko dlatego, że niezwykle trudno jest pobudzić układ odpornościowy do wytwarzania tych silnych przeciwciał - pojawiają się one jedynie u około 10 do 25 proc. osób żyjących z HIV, a ich rozwój może zająć lata. Tym samym kandydat na szczepionkę przetestowany w małym badaniu klinicznym, który wygenerował bnAbs u kilku osób już po dwóch dawkach, to duża sprawa. Co jednak ciekawe, naukowcy dopiero teraz pochwalili się tymi informacjami, chociaż pochodzą z badania uruchomionego w 2019 roku.