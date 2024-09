Upały nie odpuszczają i obecnie duża część Europy zmaga się z falą gorącego powietrza. Podobną sytuację mamy w Polsce. Tegoroczne lato jest bardzo ciepłe, ale okazuje się, że nie było tak we wszystkich regionach Starego Kontynentu i są miejsca, gdzie było najzimniej od blisko dziesięciu lat.

Lato w Wielkiej Brytanii najzimniejsze od blisko dekady

Wielka Brytania w tym roku z pewnością różniła się w porównaniu do Europy kontynentalnej smaganej upałami. Okazuje się, że tegoroczne lato "na wyspach" było najzimniejsze od blisko dekady, co potwierdzają dane udostępnione przez tamtejszy instytut meteorologiczny Met Office.

Reklama

Z informacji przekazanych przez Met Office wynika, że średnia temperatura dobowa tegorocznego lata (od 1 czerwca do 31 sierpnia) w Wielkiej Brytanii była niższa od średniej wieloletniej dla tego kraju. Zamknęła się z wynikiem 14,37 stopnia Celsjusza. Jest to wartość niższa od średniej o 0,22 stopnia.

Ostatni raz podobne wyniki w Wielkiej Brytanii zaobserwowano w 2015 r., kiedy to średnia temperatura dobowa dla okresu czerwiec — sierpień wyniosła 13,91 stopnia. To oznacza, że tegoroczne lato było tam najzimniejsze od dziewięciu lat.

Chociaż tegoroczne lato mogło wydawać się chłodne w porównaniu z ostatnimi latami, ważne jest, aby zwrócić uwagę na jego miejsce w kontekście historycznym ze zmieniającym się klimatem Wielkiej Brytanii i zwiększaniem się częstotliwości cieplejszych lat. Można to zauważyć na podstawie naszych obserwacji. wyjaśnia Emily Carlisle z Met Office

Upały wystąpiły także w Wielkiej Brytanii

Na całą średnią wpływ miały różne regiony Wielkiej Brytanii, w tym te zimniejsze. Są to Szkocja czy Irlandia Północna, gdzie zanotowano większe anomalie. I nie zmienia to faktu, że gorące, wręcz upalne temperatury w tym roku nawiedziły również ten kraj.

Najwyższa temperatura latem tego roku w Wielkiej Brytanii została odnotowana w Cambridge i miało to miejsce 12 sierpnia. Wtedy słupki termometrów wskazały aż 34,8 stopnia Celsjusza.

Polska również zmaga się obecnie z wysokimi upałami, ale na pocieszenie jest fakt, że w ciągu najbliższych dni fala ciepła odpuści i temperatury w naszym kraju zaczną spadać do wartości, do których jesteśmy przyzwyczajeni we wrześniu.