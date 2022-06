Fińscy fizycy połączyli dwa niezwykłe "czasoprzestrzenne kryształy". Po co?

Michał Rolecki

Czym w ogóle jest "kryształ czasoprzestrzenny" i do czego służy? Na razie do niczego, ale to bardzo ciekawy stan dla fizyków. Od lat starali się go uzyskać.

Zdjęcie W kryształach regularna struktura powtarza się w przestrzeni. W "kryształach czasu" zaś powtarza się w czasie. / 123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL