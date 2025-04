To zderzenie przeciwieństw jest nie tylko nowatorskim odkryciem, ale również jest wyjątkowe ze względu na możliwość szybkiego przełączenia stanu skupienia bez potrzeby wchodzenia w ekstremalne temperatury . Po raz pierwszy ten stan skupienia zaobserwował w 2016 roku ten sam zespół naukowców - fizycy Weiguo Yin i Alexei Tsvelik oraz ich ówczesny stażysta Christopher Roth - z Brookhaven National Laboratory. Swoje odkrycie opisali dopiero w zeszłym roku.

"Znalezienie nowych stanów [skupienia] o egzotycznych właściwościach fizycznych oraz możliwość zrozumienia i kontrolowania przejść między tymi stanami to kluczowe problemy na polu fizyki materii skondensowanej i nauki o materiałach. Rozwiązanie tych problemów może prowadzić do osiągnięć w technologiach, takich jak komputery kwantowe i spintronika " - wyjaśnia w oświadczeniu współautor badania, Weiguo Yin.

Pół lód, pół ogień - da się to połączyć

Badania nad nowym stanem skupienia materii zaczęły się w 2012 r., kiedy Weiguo Yin i Alexei Tsvelik dołączyli do projektu kierowanego przez fizyka Johna Hilla. Badali oni Sr 3 CuIrO 6 , magnetyczny związek strontu, miedzi, irydu i tlenu . Na początku opublikowali dwa artykuły naukowe, a dopiero po 4 latach odkryli "pół ogień, pół lód".

Mimo że ta paradoksalna na pozór właściwość fizyczna została już całkiem dobrze poznana, naukowcy zdają sobie sprawę, że potrzeba jeszcze wielu badań, by móc ją wykorzystać - choćby w komputerze kwantowym.

Naukowcy mają jednak nadzieję znaleźć praktyczne zastosowania nowego stanu skupienia. "W dalszej kolejności zamierzamy eksplorować fenomen ognia-lodu w systemach ze spinami kwantowymi oraz dodatkowymi stopniami swobody sieci, ładunku i orbit. Drzwi do nowych możliwości są teraz szeroko otwarte" - dodaje Weiguo Yin.

Źródło: W. Yin i A. M. Tsvelik, Phase Switch Driven by the Hidden Half-Ice, Half-Fire State in a Ferrimagnet, "Physical Review Letters" (2024)