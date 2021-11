Jakub Zygmunt Nauka

Dunas de Maspalomas to rezerwat przyrody z unikalnymi na skalę europejską ruchomymi wydmami. Znajduje się on na wyspie Gran Canaria. Najnowsze badania hiszpańskich naukowców udowodniły, że frywolni turyści umawiający się w tym miejscu na przygodny seks doprowadzili do szkód w niezwykle wrażliwym ekosystemie nadmorskich wydm.