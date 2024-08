Perseidy to rój meteorów, które na nocnym niebie można oglądać od połowy lipca. Szczyt spadających gwiazd w 2024 r. przypada w nocy z 12 na 13 sierpnia. W tym czasie będzie można dostrzec w ciągu godziny nawet około stu obiektów. Gdzie oglądać to zjawiskowe zdarzenie?

Gdzie oglądać Perseidy w 2024 roku?

Wiele dedykowanych wydarzeń poświęconych wspólnemu oglądaniu Perseidów zorganizowano w miniony weekend. Jednak są miejsca, gdzie zdecydowano się to zrobić dziś lub w nocy z poniedziałku na wtorek.

Reklama

Na wspólne oglądanie zaprasza ogród botaniczny w Łodzi. Wydarzenie organizuje Planetarium EC1 Łódź razem z Zieloną Łodzią i odbędzie się w godzinach 21:30-0:30, gdzie będzie można oglądać Perseidy. Bramy pozostaną otwarte do 23:30.

W trakcie wspólnego oglądania na uczestników czekają także inne atrakcje. Wśród nich jest obserwacja Saturna przez specjalny teleskop. Jeśli warunki pogodowe dopiszą, to z pewnością będzie co oglądać.

W Warszawie Perseidy będzie można wspólnie oglądać przy Centrum Nauki Kopernik i Planetarium. Start wydarzenia zaplanowano na godzinę 20:00.

Zbliża się wielkie astronomiczne widowisko! Jak zwykle w sierpniu spadnie deszcz Perseidów, a my zapraszamy na wspólne obserwacje. Wygasimy światła Warszawy, zaprosimy ciekawych gości, rozstawimy teleskopy, pokażemy meteoryty. czytamy w opisie wydarzenia przy Centrum Nauki Kopernik

Specjalne spotkanie odbędzie się także przy Planetarium Śląskim w Chorzowie, które zaprasza w okolicy pomnika Mikołaja Kopernika o godzinie 21:00. Podobne wydarzenia organizowane są również w innych miastach i z pewnością warto poszukać informacji o lokalnych eventach.

Jak najlepiej oglądać spadające gwiazdy?

Spadające gwiazdy w postaci Perseidów najlepiej oglądać poza miastem. Do pełni szczęścia potrzeba wtedy tylko nieba bez chmur. Jeśli jednak nie możecie wyjechać poza teren zabudowany, to najlepiej poszukać takiego stanowiska, które będzie w jak najmniejszym stopniu zanieczyszczone światłami.

W Polsce są różne miejsca, które nadają się do tego typu obserwacji. Najlepszym regionem jest północno-zachodnia część kraju, gdzie rozciąga się najrozleglejszy obszar ciemnego nieba. To większość województwo zachodniopomorskiego, ale też wybrane obszary pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Można uznać, że jest to teren linii brzegowej Morza Bałtyckiego aż do Drawieńskiego Parku Narodowego. Dobre warunki panują na Warmii i Mazurach, z wyjątkiem kilku miast. Warto też udać się w Bieszczady, gdzie niebo jest najciemniejsze. Są to w zasadzie wszystkie miejscowości na południe od Sanoka i Ustrzyk Dolnych. Najlepsze pod tym względem będą jednak Baligród, Cisna, Lutowiska, Jaśliska oraz Czarna.

Niestety sztuczne światła mają negatywny wpływ na obserwacje astronomiczne i należy ich unikać. W Polsce są jednak miejsca, które objęto tak zwaną ochroną ciemnego nieba. W tych lokalizacjach sztuczne światło zostało ograniczone, co sprzyja obserwacjom astronomów. W ramach programu Ciemne Niebo - Polska warto wyróżnić:

CN-001, Sopotnia Wielka w gminie Jeśnia,

CN-002, część miejscowości Palowice w powiecie Rybnik,

CN-003, Izerski Park Ciemnego Nieba w graniczne części Izery,

CN-004, Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady

CN-005, Ostoja Ciemnego Nieba w Izdebnie i Chalinie niedaleko Międzychodu,

CN-006, Dobre Miasto na Warmii i Mazurach,

CN-007, część miejscowości Ostrowik w gminie Celestynów.

Zasada jest prosta. Im ciemniej w okolicy, tym więcej meteorów uda się zobaczyć. W tym roku szczyt Perseidów ma przypaść około godziny 16:00 czasu w Polsce, ale później (w nocy z poniedziałku na wtorek) również nie będzie ich brakować.

Noc Perseidów to pozostałość po komecie 109P/Swift-Tuttle

Noc Perseidów zawdzięczamy komecie okresowej 109P/Swift-Tuttle, która zbliża się do Ziemi co 133 lata. Ten rój meteorów znany jest ludzkości od starożytności. Nasza planeta okresowo przecina miejsce, gdzie przelatująca kometa pozostawiła pewne fragmenty, które wpadają w atmosferę i tam ulegają spaleniu. Dzięki temu mamy okazję podziwiać spadające gwiazdy.