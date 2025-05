Erupcja wulkanu Kanlaon miała miejsce we wtorek o godzinie 2:55 czasu lokalnego. Nie była długa, trwała zaledwie pięć minut, jak poinformował Filipiński Instytut Wulkanologii i Sejsmologii (PHIVOLC). Chmura pyłu osiągnęła 4,5 kilometra, wyrzucony został materiał piroklastyczny, a pył wulkaniczny pokrył domy w dziewięciu wioskach.

Kanlaon jest najwyższą górą na wyspie Negros na Filipinach - czwartej co do wielkości i trzeciej pod względem liczby ludności wyspie w tym kraju. Jest też w pierwszej 50 największych wulkanów świata, plasując się na 42 pozycji. Na jego stokach znajdują się trzy gorące źródła: Mambukal od strony północno-zachodniej, a także Bucalan i Bungol. W pobliżu położone są również inne masywy wulkaniczne, takie jak Mount Silay i Mount Mandalagan - oba położone na północ od Kanlaonu.

Philippine Institute of Volcanology and Seismology/Associated Press

Philippine Institute of Volcanology and Seismology/Associated Press East News

Jedna z poprzednich erupcji wulkanu Kanlaon na wyspie Negros na Filipinach Philippine Institute of Volcanology and Seismology/Associated Press East News

Kanlaon to najbardziej aktywny wulkan w regionie Visayas

Od 1819 roku zanotowano ponad 40 erupcji . Większość z nich miała charakter freatyczny - były to erupcje niewielkie lub umiarkowane, które powodowały opady popiołu w najbliższej okolicy. Jednym z wyjątków była erupcja z 1902 roku, która została sklasyfikowana jako erupcja strombolijska - wyrzucała rozżarzone żużle, lapille, bomby wulkaniczne i gazy.

Erupcje freatyczne to erupcje spowodowane ciśnieniem pary wodnej powstałej na kontakcie wody z gorącą magmą. Gdy wody (gruntowe, opadowe, morskie) dostają się w pobliże magmy, zamieniają się w parę wodną. Para, gdy nagromadzi się w dużej ilości lub też wytworzy się w sposób nagły, doprowadza do erupcji. Produktami erupcji, oprócz pary wodnej, jest stary, rozdrobniony materiał piroklastyczny. Wikipedia

Nie ma dotąd dowodów na to, że Kanlaon wywołał większe erupcje pliniańskie (najniebezpieczniejszy rodzaj erupcji wulkanu powodujący największe szkody. Podczas takiego wybuchu wulkan może wyrzucić w powietrze 2/3 swojej objętości).

Co więcej, historia jego aktywności nie została dotąd dokładnie udokumentowana, a jego wiek wciąż nie został precyzyjnie ustalony. Wulkan jest jednak stale monitorowany przez Filipiński Instytut Wulkanologii i Sejsmologii (PHIVOLCS), agencję rządową odpowiedzialną za obserwację wulkanów i trzęsień ziemi. Mimo to, w przeciwieństwie do takich wulkanów jak Mayon czy Pinatubo, Kanlaon nie doczekał się jeszcze szczegółowych badań naukowych.