Gigantyczna dziura na Antarktydzie wielkości Szwajcarii. Jest wyjaśnienie

Antarktyda ma mnóstwo lodu, którego ilość w trakcie roku ulega zmianom. W sezonach zimnych dochodzi do rozszerzania pokrywy. Tymczasem zimą 2016 i 2017 r. doszło do niespodziewanej anomalii. Na morskim lodzie powstała ogromna dziura zwana połynią.

Połynia Maud Rise wielkości Szwajcarii

Kilka lat temu na lodzie morskim Antarktydy powstała dziura, która wielkością była zbliżona do Szwajcarii. Nazwano ją połynią Maud Rise. Nazwa pochodzi od podwodnej góry, która znajduje się w tym rejonie na Morzu Weddella. Naukowcy postanowili przyjrzeć się zjawisku z bliska i twierdzą, że udało im się ustalić pochodzenie tej ogromnej anomalii.

Zdjęcie Połynia Maud Rise na Antarktydzie widoczna w latach 2016-2017. / NASA Earth Observatory / materiał zewnętrzny

Badania przeprowadzone przez naukowców wykazały, że powstanie dziury było spowodowane kilkoma czynnikami, które zapewniły odpowiednie warunki dla uformowania się anomalii. Wymieniono połączenie wiatrów, prądów oceanicznych i warunków geograficznych pod wodą. To stworzyło idealne możliwości dla zasolenia, które to finalnie doprowadziło do wytopienia lodu morskiego.

Wielka dziura na Antarktydzie znana od lat

Anomalia, do której doszło w latach 2016 i 2017 nie jest jedyną w tym regionie. Połynia Maud Rise miała swoje początki wcześniej. Pierwszy raz udało się ją zidentyfikować z wykorzystaniem satelitów w latach 70. ubiegłego stulecia. Dziura była w szczególności widoczna od 1974 do 1976 r.

Kilkadziesiąt lat temu badacze zakładali, że połynia będzie powracała każdej zimy. Nie mieli jednak racji i rzeczywistość okazała się być inna. Efekt występował nieregularnie i przez niedługie okresy. Ta sprzed kilku lat była największą od kilku dekad.

W 2017 r. po raz pierwszy od lat 70. XX wieku na Morzu Weddella mieliśmy tak dużą i długowieczną połynię. powiedziała w oświadczeniu kierownik badania Aditya Narayanan, pracownik naukowy ze stopniem doktora na Uniwersytecie w Southampton w Anglii

Sprawił to silniejszy prąd

Dlaczego akurat połynia Maud Rise przyjęła tak duże rozmiary kilka lat temu? Było to spowodowane przede wszystkim przez okrężny prąd oceaniczny na Morzu Weddella, który w tamtym czasie był zdecydowanie silniejszy niż zazwyczaj. To spowodowało naprowadzenie do obszaru cieplejszej oraz bardziej słonej wody.

Powierzchnia lodowa Antarktydy ulega redukcji, co związane jest m.in. ze zmianami klimatu. To może mieć bardzo złe konsekwencje dla całej planety. Obszar ten działa obecnie w roli wielkiej "lodówki" Ziemi. Ubytek przestrzeni lodowej może mieć bardzo negatywne skutki nie tylko dla tego regionu, ale również całego świata.

We wrześniu 2023 r. lód unoszący się na powierzchni Oceanu Antarktycznego miał mniej niż 17 mln km2. To aż o 1,5 mln km2 mniej w porównaniu dla średniej wieloletniej dla tego miesiąca.