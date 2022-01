Naukowcy zajmujący się zmianami klimatycznymi od dawna alarmują, że hodowle zwierząt to jeden z czynników najbardziej przyczyniających się do problemów środowiskowych naszej planety, bo nie tylko potrzebujemy na nie coraz więcej miejsca i marnujemy coraz więcej zasobów (np. wody), to jeszcze emitują do atmosfery ogromne ilości gazów cieplarnianych.



Część łańcucha produkcji sproszkowanego białka, jak hodowla kur, generuje duże ilości gazów cieplarnianych i przyczynia się do niedostatku wody, utraty bioróżnorodności i wylesiania. Co więcej, na skutek intensywnej hodowli kur, będącej rezerwuarem ludzkich patogenów, mieliśmy już epidemie chorób odzwierzęcych komentują naukowcy.

Z badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Helsińskim i VTT Technical Research Centre of Finland wynika jednak, że już niebawem możemy doczekać się bardziej “zielonej" alternatywy, a mianowicie grzybów produkujących kluczowe białko białka kurzego.



Naukowcy przeprowadzili już stosowne badania, w których genetycznie zmodyfikowali grzyby Trichoderma reesei w taki sposób, by te produkowały albuminę, która odpowiada za ponad połowę (ok. 55%) zawartości białka w sproszkowanym białku kurzym. Było to możliwe poprzez wyizolowanie genu kury odpowiedzialnego za produkcję albuminy, a następnie jego umieszczenie w grzybach.



Zdjęcie Hodowle kur i innych zwierząt to coraz poważniejszy problem środowiskowy / INTERIA.PL

Po zebraniu, koncentracji i sproszkowaniu tak wyprodukowanej albuminy okazało się, że oferuje ona wiele pożądanych cech białka kurzego wyprodukowanego w klasyczny sposób, jak np. pienienie się.



Co więcej, w porównaniu do klasycznej hodowli kur, produkcja albuminy za pomocą grzybów pozwala zredukować niezbędne miejsce o blisko 90% i emisję gazów cieplarnianych o 31-55%.



Naukowcy poinformowali, że muszą jeszcze ustalić, jak wiele energii wymaga taka hodowla, ale są przekonani, że wynik będzie znacząco niższy niż w przypadku kurzych ferm. A jeśli wykorzysta się do tego niskowęglowe źródła energii, to ich zdaniem możemy mówić o nawet 72% redukcji emisji gazów cieplarnianych.