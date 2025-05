Nie, to nie Fort Knox, ani żaden inny skarbiec na powierzchni. Największe rezerwy złota na Ziemi ukryte są znacznie głębiej - pod trzema tysiącami kilometrów litej skały, w samym jądrze naszej planety. Przez lata sądzono, że to miejsce niedostępne i całkowicie odcięte od reszty Ziemi. Ale naukowcy z Uniwersytetu w Getyndze właśnie odkryli coś, co może zmienić nasze myślenie o tym, co naprawdę kryje wnętrze globu.

Ślad z wnętrza Ziemi. Ważne odkrycie

Zespół badaczy przyjrzał się skałom wulkanicznym z Hawajów - wysp powstałych z lawy wypływającej z wnętrza planety. W ich składzie znaleziono ślady rzadkiego metalu szlachetnego - rutenu, a dokładniej jego izotopu 100Ru. Co ciekawe, ta konkretna odmiana rutenu występuje nieco częściej w jądrze Ziemi niż w płaszczu - skalnej warstwie otaczającej jądro.

Dlaczego to takie ważne? Bo oznacza, że skały, które dziś tworzą Hawaje, musiały w jakimś momencie przynieść ten ruten z samej granicy jądra i płaszcza. A skoro dotarł tam ruten, to razem z nim - przynajmniej w śladowych ilościach - musiało też popłynąć złoto. Jak mówi dr Nils Messling z Instytutu Geochemii w Getyndze: - Kiedy przyszły pierwsze wyniki, zrozumieliśmy, że dosłownie trafiliśmy na złoto.

Naukowcy odkrywają ślady złota z jądra Ziemi w lawie hawajskich wulkanów

Wyniki badań opublikowane w Nature pokazują, że jądro Ziemi wcale nie jest tak szczelnie odizolowane, jak do tej pory sądzili geolodzy. Wręcz przeciwnie - od czasu do czasu materiały z samego środka planety "przeciekają" do płaszcza, a potem, w wyniku potężnych procesów geotermalnych, trafiają na powierzchnię. Jak podkreśla prof. Matthias Willbold: - Udało się nam dowieść, że ogromne ilości przegrzanego materiału z głębi Ziemi - setki biliardów ton - przemieszczają się ku górze i tworzą wyspy oceaniczne, takie jak Hawaje.

Oznacza to, że przynajmniej część złota, z którego korzystamy w elektronice, medycynie czy energetyce odnawialnej, może mieć swoje źródło właśnie w jądrze planety. Choć nadal nie jesteśmy w stanie sięgnąć do tych rezerw bezpośrednio, nowe badania otwierają zupełnie nową perspektywę. Jak podsumowuje dr Messling: - Nasze odkrycie rzuca nowe światło na ewolucję wewnętrznej dynamiki naszej planety.

Źródło: Georg-August-Universität Göttingen

Publikacja: Nils Messling et al, Ru and W isotope systematics in ocean island basalts reveals core leakage, Nature (2025). DOI: 10.1038/s41586-025-09003-0

