Biologiczna zastawka mitralna (wykonana w technologii AltaValve) została wszczepiona kobiecie cierpiącej na niedomykalność zastawki. Jest to druga najcześciej występująca wada zastawkowa wymagająca leczenia operacyjnego, która jest powikłaniem po chorobie reumatycznej lub zmianach degeneracyjnych samej zastawki. Pacjentka skarżyła się na duszności, kołatanie serca, uczucie zmęczenia i brak apetytu.

Operację przeprowadził zespół Kliniki Kardiochirurgii Szpitala Medicover pod kierownictwem dr hab. n. med. Krzysztofa Wróbla, profesora Uczelni Łazarskiego.

- Nasze pierwsze doświadczenia z wszczepianą przezcewnikowo biologiczną zastawką mitralną AltaValve są pozytywne. Implant zastawki był przygotowany na podstawie tomografii komputerowej, aby idealnie dopasować go do przedsionka serca naszej Pacjentki. To dopasowanie sprawiło, że nie odnotowano przecieku okołozastawkowego i gradientu w drodze odpływu lewej komory - powiedział dr hab. n. med. Krzysztof Wróbel.

Operacja pozwoliła na całkowite skorygowanie ciężkiej niedomykalność zastawki mitralnej - pacjentkę poddano kontroli po 30 dniach od zabiegu. Jej stan jest uważany za dobry.

- Ze względu na niską inwazyjność, ale wysoką skuteczność i intuicyjność tego rozwiązania, bardzo liczymy na możliwość leczenia większej liczby pacjentów przy użyciu tej technologii dodał dr Wróbel.

W 2021 roku Klinika Kardiochirurgii Szpitala Medicover wykonała 400 operacji, a przez osiem lat działalności łącznie ponad 3000. Zabiegi obejmowały m.in. pomostowanie tętnic wieńcowych (by-passy), operacje wymian i napraw zastawek serca, tętniaków aorty i leczenie zatorowości płucnej.