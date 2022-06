Często o tym zapominamy, ale żyjemy na bardzo cienkiej skalnej warstwie, która porusza się po ogromnej, rozżarzonej kuli płynnej magmy. To prawdziwy rdzeń naszej planety w kształcie piłki o wielkości Plutona. Składa się głównie z płynnego niklu i żelaza. Naukowcy przez lata myśleli, że jądro Ziemi obraca się tak, jak cała Ziemia. Ale byli w błędzie! Teraz okazało się, że ta zagadkowa kula z magmy ma swój własny, wyjątkowy cykl. Trwa sześć lat i nikt nie wie, dlaczego akurat tyle.

Reklama

Na trop tego odkrycia natrafiono przypadkiem analizując dane sejsmiczne po gigantycznych, podziemnych eksplozjach jądrowych, które przeprowadzały światowe mocarstwa w latach 1969-1974. To jedyny sposób, aby czegoś dowiedzieć się o wnętrzu naszej planety. W czasach "Zimnej Wojny" regularnie robiono podziemne eksplozje nie bacząc, jakie to ma konsekwencje dla środowiska. Po latach okazało się, że te próby mogą być fenomenalnie ważne dla naukowców.



Wideo youtube

Fala wywołana przez podziemną eksplozję jądrową przechodzi przez całą Ziemię i jest niczym radar, który skutecznie może przeskanować także jądro Ziemi. Wystarczyło porównać dwie fale wywołane przez bliźniacze eksplozje, aby zorientować się, że z tą małą, rozżarzoną kulą w środku Ziemi "coś jest nie tak" i ma ona dziwną cykliczność.

Naukowcy byli przekonani, że jądro Ziemi obraca się w tym samym tempie (lub minimalnie szybciej) niż powierzchnia planety. Jednak najnowsze wyniki badań opublikowane w miesięczniku "Science Advances" dowodzą, że rotacja jądra jest o wiele bardziej skomplikowana i ma zagadkowy cykl, który wynosi sześć lat.



Wewnętrzny rdzeń (Ziemi) nie jest stały. Okazało się, że porusza się pod naszymi stopami i przemieszcza się tam i z powrotem o kilka kilometrów. I to równo co sześć lat! John E. Vidale, geofizyk z University of Southern California (USC), USA

Zdjęcie Skorupa ziemska jest najbardziej zewnętrzną, skalną i niejednorodną warstwą Ziemi. Jest ciałem stałym zbudowanym głównie z tlenu i krzemu oraz: żelaza, glinu, magnezu, wapnia, sodu i potasu / 123RF/PICSEL

Warstwy tworzące Ziemię (licząc od powierzchni):



skorupa ziemska - grubość od kilku kilometrów pod oceanami do kilkudziesięciu kilometrów w obrębie kontynentów

płaszcz ziemski - warstwa poniżej skorupy ziemskiej o grubości 2,8‑2,9 tys. km i temperaturze wzrastającej stopniowo do 4,5‑5 tys. stopni Celsjusza; skały najwyższej części płaszcza są sztywne, ale głębiej przechodzą w stan półpłynny.

jądro Ziemi - poniżej dolnej granicy płaszcza, czyli od głębokości 2,9 tys. km aż do środka naszej planety. Jego promień wynosi ok. 3,5 tys. km, a temperatura sięga 6 tys. stopni Celsjusza. Na skutek bardzo wysokiego ciśnienia wewnętrzna część jądra (nazywana jądrem wewnętrznym) jest ciałem stałym, skrystalizowanym. Pozostała część (tzw. jądro zewnętrzne) jest prawdopodobnie w stanie ciekłym.

Naukowcy nie są w stanie na razie ocenić, jakie konsekwencje będzie miało odkrycie cykliczności zachowania się jądra Ziemi. Zauważono jednak bardzo ciekawy fenomen. Ziemia wykonuje pełen obrót co 24 godziny, ale co 5,9 roku długość dnia minimalnie się zmienia. Naukowcy są pewni, że to zagadkowe zjawisko wyjaśnia ostatnie odkrycie związane z tajemniczym, sześcioletnim cyklem, który dotyczy jądra naszej planety.