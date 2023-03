Jeden mózg, dwa mózgi... 9479 mózgów. Imponująca kolekcja duńskiego uniwersytetu

Jedni kolekcjonują znaczki, inni modele samolotów, a jeszcze kolejni poświęcają życie odpowiedzi na pytanie, skąd biorą się choroby psychiczne i w tym celu gromadzą zbiór blisko 10 tys. mózgów. I chociaż Erik Stromgren to uznany duński lekarz, redaktor magazynu "Acta Psychialrica Scandinavica" i autor podręczników do psychiatrii, to "praca jego życia" jest dla niektórych osób trudna do zaakceptowania. Bo chociaż cel był czysto naukowy, to usuwanie mózgów ze zwłok chorych psychicznie pacjentów, bez ich zgody czy wiedzy rodziny, jest mocno kontrowersyjne.



To były państwowe szpitale psychiatryczne i nie było osób z zewnątrz, które pytałyby o to, co się dzieje w tych instytucjach komentuje w wypowiedzi dla AFP ekspert z zakresu historii psychiatrii, Jesper Vaczy Kragh.

Nikt nie ma większej kolekcji. To blisko 10 tys. ludzkich mózgów

A mowa o naprawdę pokaźnej kolekcji, bo w piwnicy Odense University znajduje się 9479 tych organów, zanurzonych w formalinie i trzymanych w białych opisanych plastikowych wiaderkach - pierwsze zostały tam umieszczone w roku 1945, a zbiór powiększał się aż do lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Jak opisuje to cytowany wyżej Kragh, było to "pewnego rodzaju badanie eksperymentalne", bo Erik Stromgren i jego zespół wierzyli, że mogą znaleźć w tych mózgach odpowiedzi dotyczące chorób psychicznych, m.in. ich lokalizacji w tym narządzie.