Jego organizm produkuje alkohol. Sędzia: Niewinny jazdy po pijaku!

Jak wytłumaczyć policjantowi podczas kontroli drogowej, że nie wypiło się nawet kropli alkoholu, chociaż alkomat wskazuje co innego? Z taką sytuacją musiał zmierzyć się pewien Belg cierpiący z powodu zespołu fermentacji jelitowej (ABS), nazywanego czasem zespołem autobrowaru. Bo chociaż brzmi to jak żart, organizmy niektórych osób produkują ilości alkoholu wystarczające do osiągnięcia stanu odurzenia!

To rzadkie i stosunkowo słabo opisane i udokumentowane schorzenie, w którym poprzez endogenną fermentację w obrębie układu pokarmowego chorego wytwarzane są odurzające ilości etanolu. Pierwszy przypadek, o którym wspominają publikacje naukowe, pochodzi z 1948 roku, został opisany na łamach British Medical Journal i dotyczy 5-letniego chłopca, który zmarł na skutek tej przypadłości.

Później japoński lekarz K. Iwata opisywał 12 innych przypadków sprzed 1972 roku, ale dopiero w ostatnich latach o schorzeniu zaczęło być głośno, a to za sprawą 61-letniego Amerykanina, który w 2009 roku trafił do szpitala z wynikiem 3,7 promila we krwi, chociaż nie spożywał żadnego alkoholu - to właśnie jego przypadek w 2013 roku opisali Justin McCarthy i Barbara Cordell z Panola College, rzucając na zespół fermentacji nieco światła.

Teraz zaś mamy okazję poznać kolejnego pacjenta, który przez długie lata nie był świadomy tego, że w jego organizmie dzieje się coś nietypowego. To obywatel Belgii, który trafił do sądu po tym, jak w kwietniu 2022 r. policja zatrzymała jego pojazd, gdy alkomat wskazał na 0,91 miligrama, a miesiąc później ponownie, gdy jego oddech zawierał 0,71 miligrama.

Warto wyjaśnić, że w Belgii dopuszczalny limit wynosi 0,22 miligrama na litr wydychanego powietrza, co odpowiada zawartości alkoholu we krwi wynoszącej 0,5 grama na litr. Co ciekawe, mężczyzna po raz pierwszy znalazł się w podobnej sytuacji w 2019 roku, kiedy został ukarany grzywną i zatrzymaniem prawa jazdy, mimo że składał protesty, przekonując, że nie pił alkoholu.