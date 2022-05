Od 16 maja transmitowana jest na żywo eksploracja wraku E.M. Clark, który był jednym z największych nienaruszonych amerykańskich wraków handlowych z czasów II wojny światowej.

E.M. Clark to amerykański tankowiec, który podczas II wojny światowej transportował produkty naftowe w celu wsparcia alianckich działań wojennych zarówno w USA, jak i poza nimi. Statek mierzy 79 metrów długości i jest w wyjątkowo dobrym stanie. Czyni go idealnym miejscem do wszelkiego rodzaju badań morskich i eksploracji.

Statek został zatopiony 18 marca 1942 roku, po tym jak został trafiony torpedą z niemieckiego U-Boota. Zdecydowana większość członków załogi uszła z życiem.

Eksplorację można śledzić na żywo na stronie engineeringfordiscovery.org lub na YouTubie .

W transmisji widoczne są liczne kolorowe ryby, kraby, skrzydlice, a nawet rekiny. Można również usłyszeć komunikaty i rozmowy naukowców. Zatem w "tym samym czasie" widzimy to samo co oceanolodzy. Wszystko jest zapisywane i żeby zobaczyć, co już zostało odkryte wystarczy przesunąć pasek odtwarzania.

"Wody u wybrzeży Karoliny Północnej mają niesamowitą wartość historyczną i ekologiczną, a dzisiejsze technologie oferują ekscytujące nowe sposoby uczestniczenia w eksploracji i odkryciach naukowych." Nicole LeBoeuf, dyrektor Narodowej Służby Oceanicznej NOAA

Badania wraku E.M. Clark to tylko część ekspedycji Valor in the Atlantic noKAA i Global Foundation for Ocean Exploration, która trwa od 15 do 25 maja.

Zdjęcie Transmisja na żywo z eksploracji wraków może być ekscytująca / Zrzut ekranu/engineeringfordiscovery.org / domena publiczna

Jednym z głównych "przystanków" ekspedycji jest miejsce spoczynku USS Monitor, statku z wojny secesyjnej, który zatonął 160 lat temu. Wrak został odkryty w 1973 roku i leży na głębokości około 73 metrów poniżej tafli oceanu.

Odkrycie tego wraku spowodowało utworzenie Monitor National Marine Sanctuary, czyli specjalnej strefy ochronnej o szerokości 1,6 km, która otacza statek.