Kanion rodem z innej planety. W Krakowie powstała symulacja Marsa

Przeniesienie powierzchni Marsa do Krakowa to angażujący projekt i dosyć spora operacja logistyczna. Zaczęliśmy od prac teoretycznych już kilka miesięcy temu, kiedy to analizowaliśmy zdjęcia satelitarne Czerwonej Planety i wybieraliśmy charakterystyczne obszary, które możemy odwzorować na Ziemi. Aktualnie pracujemy nad tym, aby Marsyard był możliwie najbardziej realistyczny geologicznie, wyglądał atrakcyjnie, ale także pozwalał bezpiecznie przeprowadzić zawody łazików.

dr Anna Łosiak, geolog planetarna i ERC Chief Science Officer