Kiedy czujesz strach, twój żołądek przygotowuje się na najgorsze

Naukowcy z Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie przeanalizowali reakcje naszych żołądków na uczucie strachu i obrzydzenia. Zauważyli, że nieprzyjemna reakcja tego organu to coś więcej niż nerwy, otóż układ żołądkowy rzeczywiście przygotowuje się na najgorsze.

Odczuwanie strachu lub obrzydzenia powodują obniżenie pH w jelitach, by uczynić je bardziej kwaśnym środowiskiem. Naukowcy podkreślają, że w sytuacjach zagrożenia widoczny jest silny związek między reakcją mózgu a reakcjami jelitowymi, z kolei żołądek odgrywa istotną rolę w reakcjach emocjonalnych naszego ciała.

Przy uczuciu obrzydzenia często odczuwamy, że w żołądku "coś się dzieje". Otóż przy negatywnych emocjach w ścianie mięśniowej jelita rejestrowane są zwiększone zapisy aktywności elektrycznej, które "odzwierciedlają wstręt".

Co ciekawe ta reakcja wydaje się być dwukierunkowa. Badacze podawali ochotnikom leki, które łagodzą nudności i refluks, zanim pojawią się negatywne emocje (np. zanim pojawi się odpychająca scena w filmie). Taki zabieg miał wpływ na to, czy badani podświadomie odwracali wzrok, co jest dość częstą oznaką obrzydzenia.

Jak twierdzą naukowcy, do tej pory nie zostało szczegółowo przebadane "wewnętrzne środowisko żołądka" w trakcie odczuwania strachu. W nowych badaniach naukowcy przeprowadzili analizy "środowiska endoluminalnego układu pokarmowego". Wykorzystali do tego specjalne czujniki, które po połknięciu mierzyły kwasowość, ciśnienie i temperaturę, przechodząc przez układ trawienny. Badania zostały przeprowadzone na 31 mężczyznach. W trakcie badań czujniki mierzyły także aktywność elektryczną mięśni układu trawiennego oraz inne reakcje fizjologiczne.

W kolejnej części eksperymentu ochotnicy wzięli udział w czterech sesjach oglądania - materiały filmowe składały się z 9-sekundowych klipów wideo, które przedstawiały wymiennie przerażające, smutne, radosne i obrzydliwe treści. Dalej badani musieli wypełnić odpowiedni kwestionariusz. W tym samym czasie połknięte czujniki zbierały odpowiednie dane od wewnątrz, przemierzając żołądek, jelito cienkie i jelito grube.

Naukowcy zarejestrowali, że żołądek reagował w trakcie przerażających scen - wypuszczał więcej kwasu żołądkowego. Im bardziej badani czuli się przestraszeni lub zniesmaczeni, tym niższe było pH. Badacze w swoim artykule naukowym napisali: "W szczególności, gdy wyświetlano obrzydliwe klipy wideo: im bardziej kwaśne było pH, tym więcej uczestników zgłaszało uczucia obrzydzenia i strachu; im mniej kwaśne pH, tym więcej zgłaszali szczęścia. Nasze odkrycia sugerują, że sygnały żołądkowe przyczyniają się do unikalnych stanów emocjonalnych".

Dzięki tym analizom specjaliści będą mogli uszczegółowić złożone zależności i reakcje między umysłem a układem żołądkowym, co w przyszłości może pomóc w walce z zaburzeniami trawienia i jelit, co również ma wpływ na stany psychiczne pacjentów. Wyniki badań zostały opublikowane na stronie bioRXIV .