Kiedy fuzja jądrowa będzie zasilać nasze domy i czy to naprawdę przełom?

Po licznych doniesieniach, jakie zaczęły pojawiać się w mediach, Departament Energii Stanów Zjednoczonych nie miał innego wyjścia, jak tylko potwierdzić, że naukowcy z kalifornijskiego Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) faktycznie osiągnęli zysk energetyczny z eksperymentalnego reaktora termojądrowego. Oficjalne ogłoszenie doprecyzowało przy okazji, o jakim zysku energetycznym mowa i nie da się ukryć, że ten okazał się dużo większy, niż się spodziewaliśmy, tj. 50 a nie 20 proc. (do zasilania laserów użyto 2,05 megadżuli energii, a wygenerowano 3,15 MJ).



Fuzja jądrowa jest bezpieczna. To nie to samo, co współczesne reaktory jądrowe

I są to naprawdę świetne wieści, bo tak jak wspominaliśmy przy okazji wczorajszego materiału, reaktory fuzji jądrowej mają pozwolić produkować tanią i w pełni przyjazną środowisku energię, która w kwestii efektywności bije na głowę paliwa kopalne i odnawialne źródła energii. Co więcej, są bezpieczne i nie generują odpadów promieniotwórczych jak reaktory jądrowe, bo reakcja termojądrowa to zjawisko polegające na łączeniu, a nie rozpadzie pierwiastków, któremu towarzyszy wydzielenie olbrzymich ilości ciepła, które może zostać wykorzystane do ogrzewania wody, tworzenia pary czy zasilania turbin produkujących energię elektryczną.



Zalety fuzji jądrowej (za gov.pl):

brak emisji CO2 - jedynymi produktami ubocznymi reakcji syntezy jądrowej są niewielkie ilości helu, który jest gazem obojętnym;

- jedynymi produktami ubocznymi reakcji syntezy jądrowej są niewielkie ilości helu, który jest gazem obojętnym; duże zasoby paliwa - deuter i tryt, uznawane obecnie za najbardziej wydajne paliwo, można odpowiednio ekstrahować z wody oraz wytwarzać z litu, który znajduje się w skorupie ziemskiej, więc mamy zapas na miliony lat;

- deuter i tryt, uznawane obecnie za najbardziej wydajne paliwo, można odpowiednio ekstrahować z wody oraz wytwarzać z litu, który znajduje się w skorupie ziemskiej, więc mamy zapas na miliony lat; efektywność energetyczna - jeden kilogram paliwa termojądrowego zapewnia taką samą ilość energii jak 10 milionów kilogramów paliwa kopalnego;

- jeden kilogram paliwa termojądrowego zapewnia taką samą ilość energii jak 10 milionów kilogramów paliwa kopalnego; brak długożyciowych odpadów promieniotwórczych ;

; bezpieczeństwo - niewielkie ilości paliwa zużywanego podczas syntezy jądrowej (o masie znaczka pocztowego) oznaczają, że żaden wypadek o charakterze jądrowym na wielką skalę nie jest możliwy.

W przeciwieństwie do węgla, potrzebujesz tylko niewielkiej ilości wodoru, a jest to najobficiej występująca rzecz we wszechświecie. Wodór znajduje się w wodzie, więc rzeczy, które generują tę energię, są szalenie nieograniczone i czyste komentuje Julio Friedmann, główny naukowiec w Carbon Direct i były główny technolog energii w Lawrence Livermore, w wypowiedzi dla CNN.