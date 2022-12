Kamizelki ZHZL-74 powstały w 1974 roku i ich materiał ochronny wyglądem przypomina zbroję łuskową. Stworzona została ze specjalnego stopu aluminium, który według zapewnień Rosjan ma właściwości antyminowe i antyfragmentacyjne. Problem tylko, że sam stop zaprojektowano jeszcze w latach 60., przez co jego skuteczność na dzisiejszym polu walki jest wątpliwa.

"Z nożami na strzelaninę..."

Jednak głównym celem ZHZL-74 nie jest jednak ochrona przed pociskami czy odłamkami, a przed bronią ostrą. Połączone fragmenty aluminium są tak zaprojektowane, aby uniemożliwić przebicie ich nożem, szpikulcem czy siekierą, bądź zmniejszyć obrażenia od trafienia kamieniem. Brzmi to całkiem dobrze, jeżeli Rosjanie chcieliby użyć takich kamizelek do kontroli tłumów, czy podczas szarży na bagnety. Chyba jednak zapomnieli, że Ukraińcy sami nie wyjdą do nich bić się na noże, a prędzej puszczą wiązkę z HIMARS-a. Sytuacja przypomina tę z popularnego dowcipu, gdy na dyskotece grupa rosyjskich zbirów wyciąga noże, a zaatakowani Polacy sięgają po pistolety i komentują, że "ruscy znów przyszli z nożami na strzelaninę"...

Zdjęcie Na zdjęciu rosyjski żołnierz w kamizelce ZHLZ-74 ściskający dłoń prezydenta Jelcyna. Kamizelkę wykorzystywano m.in. podczas wojny w Afganistanie, jednak jej głównym użytkownikiem były służby KGB czy ciężkie jednostki pacyfikacyjne, które potrzebowały ochrony podczas akcji kontroli tłumów. Sama kamizelka była przeznaczona do użytku w możliwej walce wręcz

Zmobilizowani sami sobie kupili taką "cudowną" kamizelkę?

Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy rosyjscy żołnierze zostali wyposażeni w niepraktyczny sprzęt na wojnę w Ukrainie. W sieci krążyły już nagrania, gdzie zmobilizowanie Rosjanie "chwalili" dowództwo za to, że te dało im maski do paintballu czy kamizelki "kuloodporne" używane do potyczek w ASG.