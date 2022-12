Ukraińskie wojsko korzysta z dronów… aby ratować rosyjskich żołnierzy. Zobacz to na własne oczy

Ukraińskie wojsko wypuściło specjalny film instruktażowy skierowany do rosyjskich żołnierzy. Pokazuje, jak mogą poddać się ukraińskim dronom.

To część projektu ukraińskiej armii pt. "Chcę żyć", będący gorącą linią dla rosyjskich żołnierzy niechętnych walce w Ukrainie, pomagającej im bezpiecznie zdezerterować.

Tym filmem wojska ukraińskie przyjmują nową strategię łapania jeńców. Jest to wynik już wcześniejszych doświadczeń, kiedy Rosjanie poddawali się ukraińskim dronom.



Ukraińskie drony ratują życie rosyjskim żołnierzom

Film instruktażowy udostępnił profil Sztabu Generalnego Armii Ukraińskiej na Facebooku. Skierowany do rosyjskich żołnierzy w Ukrainie, tłumaczy im, że najpierw muszą skontaktować się z gorącą linią "Chcę żyć", aby umówić miejsce poddania. Podkreślone jest, że dokładność i terminowość jest w tej sytuacji krytyczna. Po tym Rosjanie muszą bezwzględnie przestrzegać wszystkich kroków zawartych w filmie, jak m.in. szybkiego nawiązania kontaktu wzrokowego z dronem czy czekanie w ustalonym miejscu, gdy ten nagle powróci do bazy w sytuacji braku baterii. Strona ukraińska zachęca Rosjan do rozpowszechniania filmu.



Cały proces został tak przemyślany, aby rosyjscy żołnierze mogli poddać się bez narażania życia swojego czy Ukraińców. Sama forma wykorzystania dronów do brania jeńców wojennych ma być według strony ukraińskiej najbezpieczniejszą metodą. Z filmu można także wywnioskować, że przydzielone będą do tego specjalne drony. Pokazuje to, że procedura poddawania się dronom, może być już na stałe wprowadzona do ukraińskiej armii. Choć zamiast nowości, należy to uznać za adaptację do sytuacji.

Rosjanie coraz częściej poddają się ukraińskim dronom

Ukraińcy w ostatnich miesiącach coraz częściej spotykali się z sytuacjami, kiedy Rosjanie poddawali się ich dronom. W listopadzie pisaliśmy o sytuacji, gdy rosyjski żołnierz poddał się, po zobaczeniu ukraińskiego drona. Prawdopodobnie więc ukraińskie wojska już tyle razy spotykały się z podobnymi sytuacjami, że postanowiły ją wprowadzić jako metodę bezpiecznego wyłapywania poddających się Rosjan.

Sam proces jest ściśle kontrolowany przez profesjonalnych operatorów, którzy zapewniają jego sprawny przebieg. Jest to o tyle kluczowe, że podczas wojny w Ukrainie często dochodzi do tragedii podczas przechwytywania jeńców, które dotykają obie strony. Dlatego właśnie wojska ukraińskie wkładają dużo pracy w opracowanie takich metod jak możliwość bezpiecznego poddawania się dronom w ramach projektu "Chcę żyć".

Zdjęcie Wojska ukraińskie już od początku wojny prowadziły kampanie namawiania Rosjan do dezercji. Specjalnie do tego uruchomili 18 sierpnia specjalną infolinię "Chcę żyć" umożliwiającą dla Rosjan skontaktowanie się ze stroną ukraińską, aby dokonać bezpiecznej dezercji. Według danych projektu w ciągu miesiąca udało się przekonać 3 000 Rosjan do poddania

Prawdopodobnie więc korzystając z prostych dronów do kontrolowania procesu brania jeńców, Ukraińcy uratują wielu własnych żołnierzy i tych po drugiej stronie barykady, którzy mają już dość walki.