Międzynarodowy zespół badaczy opublikował na łamach czasopisma naukowego Ecology and Evolution wyniki badań nad bioróżnorodnością ptaków w Europie. Okazało się, że w ciągu ostatnich czterech dekad populacja zwierząt spadła o jedną szóstą. Daje to zawrotne 620 milionów osobników, o które pomniejszyła się liczebność ptaków na naszym kontynencie.

Największy spadek populacyjny odnotowano w przypadku gatunków bytujących w środowiskach łąkowych i na terenach rolnych. W miastach także zauważono znaczne zmniejszenie się populacji ptaków.

Naukowcy mówią wprost, jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy.

- Pospolite gatunki ptaków stają się coraz mniej powszechne, ponieważ tereny, na których żyją, są niszczone przez ludzi - wyjaśniła Anna Staneva, współautorka badań i kierownik ds. ochrony w BirdLife Europe.

- Dzika przyroda została wypchnięcia z terenów rolnych i miast - tłumaczy Staneva - Rządy w całej Europie muszą ustanowić jakieś regulacje prawne, które będą zobowiązywać kraje do odbudowy środowiska. W przeciwnym razie konsekwencje zmniejszania się populacji ptaków będą poważne, także dla człowieka.

Badacze podają, że populacja wróbli spadłą o połowę od lat 80. XX wieku. Obecna liczba szpaków wynosząca 75 milionów jest o 60 proc. mniejsza niż przed czterdziestu laty.

Naukowcy podczas badań wzięli pod uwagę dane liczebność 338 gatunków ptaków spośród 445, które bytują w Europie. Było to pierwsze naukowe podejście do całościowego spojrzenia na populację gromady zwierząt. Wcześniejsze mniejsze badania ujawniały spadki populacyjne poszczególnych gatunków - wyniki w Ecology and Evolution potwierdziły obawy, które naukowcy mieli od lat.

