Propanol jest alkoholem i występuje w dwóch postaciach (izomerach), w zależności od tego, do którego atomu węgla przyłączona jest grupa funkcyjna hydroksylowa (OH) - jest to normalny propanol oraz izo-propanol. Ten drugi stosowany jest powszechnie jako główny składnik środków do dezynfekcji rąk.

Naukowcy uważają, że odkryli po raz pierwszy w kosmosie dwie postaci propanolu.

Wykrycie obu izomerów propanolu jest wyjątkowo skuteczne w określaniu mechanizmu powstawania każdego z nich. Ponieważ są do siebie tak bardzo podobne, zachowują się fizycznie w bardzo podobny sposób, co oznacza, że dwie cząsteczki powinny być obecne w tych samych miejscach w tym samym czasie mówi astrochemik Rob Garrod z University of Virginia

Odkryto "kosmiczny alkohol"

Cząsteczki zostały odkryte w tzw. kosmicznym żłobku, gigantycznym obszarze gwiazdotwórczym Sagittarius B2 (Sgr B2). Znajduje się on "niedaleko" centrum Drogi Mlecznej i jest sąsiadem supermasywnej czarnej dziury Sagittarius A, wokół której krąży nasza galaktyka.

Naukowcy do swoich badań wykorzystali teleskop Atacama Large Millimeter/submillimeter Array - ALMA, który znajduje się w Chile. Specjalistyczny sprzęt jest w stanie identyfikować rodzaj cząsteczek w kosmosie. Rozróżnia ich częstotliwości promieniowania, które są emitowane przez każdą cząsteczkę.

- Im większa cząsteczka, tym wytwarza więcej linii widmowych o różnych częstotliwościach. W źródle takim jak Sgr B2 jest tak wiele cząsteczek przyczyniających się do obserwowanego promieniowania, że ich widma nakładają się na siebie i trudno jest rozplątać ich ślady i zidentyfikować je indywidualnie - mówi fizyk Holger Müller z Uniwersytetu w Kolonii w Niemczech

Znalezienie tych cząsteczek i zbadanie ich zależności względem siebie pozwoli naukowcom przyjrzeć się bardziej szczegółowo rekcjom chemicznym, które spowodowały ich powstanie.

Przyszłość badań nad kosmicznym żłobkiem

Naukowcy nadal szukają większej liczby cząsteczek w kosmicznym tyglu, co pozwoli w przyszłości na szczegółowe poznanie, w jaki sposób rodzą się gwiazdy. Teleskop ALMA odkrył, do tej pory, cząsteczki organiczne jakie jak: cyjanek izopropylu, mocznik, czy N-metyloformamid.

- W widmie ALMA, w Sgr B2 wciąż znajduje się wiele niezidentyfikowanych linii widmowych, co oznacza, że wciąż pozostaje wiele pracy nad rozszyfrowaniem jego składu chemicznego - mówi astronom Karl Menten z Instytutu Radioastronomii Maxa Plancka w Niemczech.

Rozbudowanie teleskopu ALMA o sprzęt zdolny do wykrywania niższych częstotliwości, prawdopodobnie pomoże jeszcze bardziej zmniejszyć "zamieszanie widmowe" i pozwoli na zarejestrowanie nowych cząsteczek organicznych w kosmosie.