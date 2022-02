Na łamach czasopisma naukowego "Gondwana Research" zostały opublikowane wyniki badań nad niezwykłym odkryciem skamieniałości krokodyla ze szczątkami dinozaura w jego jelitach.

Confractosuchus sauroktonos to drugi krokodyl, którego w formie skamieniałości znaleziono w obrębie formacji geologicznej Winton w Australii. Szczątki był zachowane w tak doskonałym stanie, że odkryto w jego jelitach kości ornitopoda, czyli dinozaura ptasionogiego.

Znalezisko, które pochodzi z epoki kredy i ma około 93 miliony lat, jest niezwykle wyjątkowe. Znanych jest jedynie kilka przykładów pożarcia dinozaura przez innego gada.

Reklama

Badania na krokodylem trwały bardzo długo. Wykonano między innym obrazowanie mikro-CT, które wykorzystuje promieniowane rentgenowskie neutronowe i synchrotronowe dla określenia tego, gdzie w skamieniałości znajdowały się kości. Zeskanowany okaz był poddany obróbce cyfrowej, która trwała 10 miesięcy.

Jak się okazało, skamieniałość krokodyla zachowała się aż w 35 proc. Szkielet Confractosuchus sauroktonos obejmuje czaszkę z zębami oraz część szkieletu szyjnego zwierzęcia. Oceniono, że krokodyl w chwili śmierci liczył 2,5 metra długości.

Na podstawie zeskanowanych kości ornitopoda znajdującego się w skamieniałych trzewiach krokodyla stwierdzono, że był on małym osobnikiem o wadze maksymalnie 1,7 kilograma. Większy drapieżnik najpewniej zaraz przez zjedzeniem dinozaura go zabił i zmiażdżył. Jedna z kości ornitopoda była złamana na pół, a na innych były ślady zębów - są to dowody na to, że krokodyl swoją ofiarę najpierw przeżuł przed połknięciem.

Odkrycie tego typu skamieniałości daje kompletnie nowe światło do zwyczaje zwierząt zamieszkujących naszą planetę przed milionami lat.

Przeczytaj też: Trzęsienie ziemi na Maderze. Zaskoczyło mieszkańców o 4 rano