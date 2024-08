„Krzycząca mumia” z Egiptu stanowi zagadkę. Naukowcy mają trop

Zaledwie kilka pochówków znalezionych w Egipcie wiązało się z odkryciami mumii z otwartymi ustami. Wśród nich znajdują się jedne z najbardziej fascynujących szczątków tego typu — mumia „krzyczącej kobiety”.

Taki wyraz twarzy zmarłej Egipcjanki zaintrygował archeologów, którzy w 1935 r. odkryli jej zmumifikowane szczątki w grobowcu niedaleko Luksoru, a zagadki związanej z tym pochówkiem nie udało się rozwikłać przez wiele lat.

Teraz dzięki wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń badacze ustalili nowe dane na temat starożytnej mieszkanki Egiptu.

"Krzycząca mumia" z Egiptu poddana kolejnym badaniom

Mimo upływu lat wielu naukowców wciąż chciało dowiedzieć się więcej na temat tej fascynującej mumii. Zespół badaczy z Uniwersytetu Kairskiego postanowił poddać szczątki nowym analizom. Zabalsamowane ciało zmarłej ok. 3,5 tys. lat temu Egipcjanki ujawniło swoje sekrety dzięki wykorzystaniu do badań m.in. tomografii komputerowej i obrazowania w podczerwieni. Co udało się ustalić?

Ujawniono na przykład, że kobieta miała 1,54 metra wzrostu, cierpiała na zapalenie stawów i brakowało jej kilku zębów. W chwili zgonu miała 48 lat. Potwierdzono wcześniejsze przypuszczenia, że w procesie balsamowania nie zostały jej usunięte organy wewnętrzne. Jednocześnie wykorzystane do tej procedury kadzidło i żywica jałowcowa wskazywały na wyższy status zmarłej, ponieważ były to niegdyś drogie substancje, które specjalnie sprowadzano.