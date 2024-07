Międzynarodowy zespół naukowców, który prowadził analizy okazów pozyskanych z okolic Franceville na zachodnim wybrzeżu Afryki, doszedł na podstawie tych badań do znamiennych wniosków.

W próbkach zidentyfikowano bowiem ślady świadczące o tym, że bardziej skomplikowane formy życia rozwijały się na Ziemi znacznie wcześniej, niż do tej pory przypuszczano.

Reklama

Złożone formy życia pojawiły się na Ziemi już ponad 2 mld lat temu

Międzynarodowy zespół naukowców odkrył dowody świadczące o tym, że złożone życie na Ziemi zaczęło się formować około 2,1 miliarda lat temu — to o ok. 1,5 miliarda lat wcześniej, niż dotychczas sądzono. Do tej pory na podstawie weryfikowalnych danych szacowano, że zwierzęta po raz pierwszy pojawiły się na Ziemi mniej więcej 635 milionów lat temu.

Nowe odkrycia stanowią więc ogromny przeskok w rozumieniu formowania się złożonych form życia ziemskiego. Namacalne dowody wskazują na bardziej zaawansowane procesy ewolucji sprzed paru miliardów lat. Jak do niej doszło?

Zdjęcie Wizja artystyczna organizmów żyjących 2,1 miliarda lat temu w płytkim morzu śródlądowym powstałym w wyniku zderzenia dwóch kontynentów. / Prof. Abderrazzak El Albani z Uniwersytetu w Poitiers we Francji. / materiał zewnętrzny

Wiekowe próbki z Afryki wykazały zwiększoną zawartość fosforu i tlenu

Co skłoniło zespół badaczy do wytworzenia nowych wniosków? Pozyskane w Afryce próbki skał wskazują na zwiększoną zawartość fosforu i tlenu w wodzie morskiej, co jest wiązane z przyspieszeniem ewolucji. Dr Ernest Chi Fru, główny autor badania i wykładowca w Szkole Nauk o Ziemi i Środowisku z Uniwersytetu w Cardiff w Wielkiej Brytanii, powiedział:

- Wiemy już, że wzrosty stężenia fosforu morskiego i tlenu w wodzie morskiej są powiązane z epizodem ewolucji biologicznej, który miał miejsce około 635 milionów lat temu. Nasze badanie dodaje do zapisu jeszcze jeden, znacznie wcześniejszy epizod, sprzed 2,1 miliarda lat. Uważa się, że dostępność fosforu i tlenu w środowisku jest kluczowym elementem ewolucji życia na Ziemi, zwłaszcza w przejściu od prostych organizmów jednokomórkowych do złożonych organizmów, takich jak zwierzęta i rośliny.