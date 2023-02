Leonardo da Vinci badał grawitację sto lat przed Newtonem

Reklama

I chociaż uczony nie dysponował takimi narzędziami jak jego późniejsi koledzy, to miał swoje sposoby badawcze, a w przypadku grawitacji mówimy choćby o teście z piaskiem wysypującym się ze słoika.



Leonardo zdawał sobie sprawę, że gdyby słój był ciągnięty wzdłuż płaszczyzny poziomej z taką samą prędkością jak siła ściągająca ziarna, piasek utworzyłby przeciwprostokątną trójkąta, a to uświadomienie sobie zmiany prędkości spadającego obiektu w czasie jest kluczowym krokiem na drodze do znalezienia stałej grawitacji na Ziemi.

Ta stała grawitacji została później wykorzystana przez Newtona do zdefiniowania jego praw ruchu oraz przez Alberta Einsteina w jego ogólnej teorii względności. Leonardo wiedział, że coś znalazł, ale nie był pewien, co to było - niemniej, chociaż w jego obliczeniach były błędy, odtworzenie tych eksperymentów w laboratorium ujawniło, że jego algorytm obliczył nieuchwytną stałą grawitacji z 97-procentową dokładnością w porównaniu z nowoczesnymi metodami i równaniami.

Nie wiemy, czy [Leonardo] przeprowadził dalsze eksperymenty lub głębiej zbadał to zagadnienie. Jednak fakt, że zmagał się z problemami w ten sposób - na początku XVI wieku - pokazuje, jak daleko wyprzedzał swoje myślenie podsumowują badacze.